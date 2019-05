La impactante historia de un traficante de droga que terminó encontrándose con Dios

Mario es un joven de familia cristiana. Estudió en colegios católicos y acudía a la parroquia. Sin embargo, con catorce años comenzó a consumir cocaína y se alejó de la Iglesia, pues pensaba que le impedía ser libre.

Durante su juventud, terminó traficando con drogas y tuvo grandes problemas con la justicia. Comenzó a vivir una vida libertina, con hábitos poco recomendables. Se relacionó con personas que le mostraban un mundo artificial y poco a poco lo llevaron hasta el abismo.

Un día, dándose cuenta de que no era feliz, intentó terminar con su vida. Su madre, que acudía a un grupo del Camino Neocatecumenal, le aconsejó convertirse al cristianismo y su vida se transformó por completo. Ahora es un hombre nuevo, según cuenta Religión en Libertad.

Un día su madre le preguntó “¿Hijo mío, no te das cuenta de que todo lo que te está pasando es porque te has alejado de Dios?". El pregunto dónde estaba Dios cuando empezó a alejarse. Su madre respondió "La libertad que te da Dios es la auténtica y la verdadera".

Sus padres, que pertenecían al Camino Neocatecumenal, le mostraron muchísimo amor, tal como cuenta Mario en su testimonio. Mario se dio cuenta de que, a pesar de todo, sus padres seguían queriéndole: “Empiezo a ver que mis padres, me devuelven un amor que yo no reconozco como humano, pero yo pienso que hay un amor que es todavía más fuerte que es Dios, que es el que me estaba rescatando e impidiendo que hiciera algo que no me convenía”

Finalmente, Mario se acercó a la parroquia de la Inmaculada, de Alcorcón. Hablando con un sacerdote, se dio cuenta de que Dios realmente existe y ayuda al ser humano: "verdaderamente ha estado haciendo cosas en mi vida y ha permitido ciertos sufrimientos para que esté diciendo esto hoy". Se sintió salvado y rescatado por Dios y terminó conociendo a su esposa: "Yo le pedí a Dios que me diera a alguien que me ayudara en mi vida a salir adelante y a encontrarme con Él".

Anteriormente le ofrecieron ir al psicólogo, a un psiquiatra o a un centro de desintoxicación. Sin embargo, Mario no lo aceptó pues sentía que realmente es Dios quien puede ayudar al ser humano.

Mario cree que esa la fuerza y capacidad mostrada por sus padres viene de Dios: “Era el único ser que podía amarme así y podía hacer a los demás que me amaran". Se dio cuenta de que la historia de la salvación no es exclusiva del pueblo de Israel, pues cada uno de nosotros formamos parte de esa salvación por la que Jesucristo vino a la tierra y dio su vida por nosotros.

Cuando Mario siguió el consejo de su madre, comenzó a acudir al Camino Neocatecumenal. Allí conoció a la que hoy es su esposa y con quien dentro de poco tendrá un hijo. Recientemente contó su testimonio en Mater Mundi TV.