La emotiva película sobre un matrimonio de cantantes, su hija síndrome de Down y Dios, llega a España

Joey y Rory eran un matrimonio de cantantes de música country. Él, exmarine de los Estados Unidos y ella, una enamorada de su ídolo musical, Dolly Parton. Juntos habían conseguido ser un dúo de éxito, con participación en concursos de televisión, conciertos e incluso una nominación a los Premios Grammy en 2008. Se conocieron en 2001 y sólo tardaron un año en casarse. Los dos sabían que, a pesar de los éxitos que estaban cosechando, Dios tenía una gran historia para ellos.

Esa gran historia nos la cuentan en una película que se estrena este viernes 26 de abril en Madrid, Barcelona y Valencia y que está emocionando a todo Estados Unidos. Se trata de "La canción de nuestra vida". Rory la ha dirigido y guionizado él mismo. Ha concedido esta entrevista exclusiva a Religión en Libertad en la que analiza los aspectos más profundos de la película.

Un embarazo, una hija con síndrome de Down y un cáncer

El film nos sitúa en ese punto justo de la historia. En la plenitud de su carrera como dueto, reciben una gran noticia: Joey está embarazada. Ambos deciden tomarse un año sabático para vivir cada detalle del embarazo. Vivían en una granja en Tennesse. Rory trabajaba la tierra y Joey regentaba un café con su cuñada.

La pequeña Indiana llegó al mundo con síndrome de Down. Una de las escenas de la película muestra cómo recibió su madre esa noticia. La tiene en sus brazos y se le escucha decir: "Estoy enamorada de ella". Un año después, la historia de Joey, Rory y, por entonces, también Indiana, dio otro giro.

Unas pocas semanas después, Joey recibió otra noticia. La joven cantante padecía cáncer de útero. Luchó contra él de todas las formas posibles. Rory estuvo a su lado y, a partir de que supo a qué se iba a enfrentar con su mujer y su hija, decidió encender una cámara y empezar a grabar, y abrir un blog en el que hacer un diario de su nueva vida.

Su día a día, hospital con Joey, ver cómo la enfermedad la estaba atacando, pero también el amor entre Joey e Indiana...y a un nuevo "actor" en esa gran historia: Dios. ¿Cómo puede alguien ver a Dios en semejante situación?

Un año después, los médicos anunciaron que Joey tenía metástasis en el colón. Por ello, decidió volver a casa para estar con su hija y su esposo, con la ayuda de los cuidados paliativos. Todo esto, Rory lo fue grabanado, día a día. Entre los momentos que pudieron pasar todos juntos, se cuentan una Navidad y dos cumpleaños de Indiana.

Joey y Dios: "Él me necesita cantando allí arriba"

Esa fue una de las reflexiones de la prometedora cantante country durante su enfermedad. En el diario local The Tennessean, ella acogió lo que Dios le había puesto por delante: su embarazo, su enfermedad, el tiempo que le quedaba, etc. "Dios decidió por mí que mi trabajo de cantar para los demás aquí abajo sería me legado, y que Él me necesita cantando allí arriba. Es como yo lo veo", afirmó entonces.

"Volvería a pasar por todo esto de nuevo si eso significa que sólo una persona se convierte a Cristo"

Su muerte no fue la única que tuvo que afrontar Joey. Su padre falleció durante la enfermedad de Joey y, ella, consciente de que le seguiría le dijo esto: "Papá, volvería a pasar por todo esto de nuevo si eso significa que sólo una persona se convierte a Cristo por ello. Y cuando yo muera, iré a buscarte. Quiero que sepas que, después de mi hermano [Justin, que murió en accidente de coche en 1994], la siguiente en la fila seré yo", como recoge Religión en Libertad.

Se fue sabiéndose amada por Dios: "Sé que Él está cerca de mí. Sé que me ama. Estoy realmente en paz". Rory contó en su blog que Joey había tenido un cara a cara con Dios y le había dicho que si Él estaba preparado para llevársela...ella estaba preparada para volver a casa.

Joey "+" Rory: más que un dueto

Poco después de casarse, los dos sabían que su matrimonio era cosa de tres. Estando con Dios en medio, ¿por qué no hacer de un dueto de country, un trío? Así fue como nació "Joey + Rory". Ese signo "más" no era la suma de sus talentos, si no que se lee: Joey, Jesús y Rory.

Antes de que pasara todo, ya habían "cantado" juntos su historia. Lo hicieron con una canción titulada "When I'm gone" (Cuando me haya ido) Era un tema que había compuesto una amiga suya y a la que la productora sugirió cambiar el enfoque. La canción la cantó entonces Joey como si se estuviese despidiendo de Rory.

"Él [Dios] sabía que yo necesitaría que ella me dijese adiós..."

Hoy, con una película contando todo esto por estrenarse, se puede leer en el blog de Rory, la lectura que hizo entonces de la canción que interpetó Joey. Podría parecer cruel haber grabado esa canción tiempo antes de tener que vivirla en primera persona. Pero no para él. Rory lo ve como una despedida que le estaba regalando Dios de parte de Joey:

"Él [Dios] sabía que yo necesitaría que ella me dijese adiós... no una vez, sino miles de veces. Y que yo necesitaría saber que, pase el tiempo que pase, ella seguirá amándome. Y Él hizo las cosas de modo que cuando yo necesitase recordar su hermosa vida y su corazón y su voz... sólo tuviese que hacer un clic. Así que no estoy dolido por la ironía de la canción, ¿cómo podría estarlo? ¿Cuántos hombres que pierden a la mujer que aman reciben un regalo como éste?"