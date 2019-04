El emocionante vídeo viral en el que un padre canta el 'Ave María' en Disney World

Un padre camina de la mano con su hija pequeña por el vestíbulo de 'Disney World'. Un hombre toca el 'Ave Maria' de Schubert en un piano y el padre se detiene a su lado. Esa preciosa melodía necesita una voz. Así que se pone a cantar, mientras se le cae la baba a su hija.

Y cómo no, aquella escena generó mucha sorpresa y emoción, por lo que un 'buen samaritano', quiso grabarla para que todos podamos disfrutar de ella y de esta bella canción. Mientras el padre utilizaba su voz barítona de forma maravillosa, la gente se amontonaba alrededor para escucharle.

El vídeo ha recorrido el mundo entero acumulando miles y miles de visualizaciones. Sucedió en el Disney World’s Grand Floridian Resort Hotel -uno de los alojamientos del parque de atracciones infantil 'Disney World' de Florida-.

La cara de su hija, sonriente y sin quitar ojo a su padre que canta sin vergüenza al lado del pianista ha emocionado a todo Estados Unidos.

El padre, que se llama Justin Gigliello, es profesor de música y bombero voluntario, vive en Estados Unidos y ha compartido varios post mostrando su alegría por la repercusión que ha tenido el vídeo: "¡El amor sigue creciendo para todos y cada uno de los que hicieron que esto sucediera!"

De hecho su actuación ha tenido tanto éxito que fue invitado junto a su familia al programa 'Fox & Friends' de la cadena Fox.

Hi all,



I just wanted to share this video for a Disney experience! We just went to disney world last week and my daughter asked the pianist at the Grand Floridian if I could sing while he played. This is me singing Ave Maria at Grand Floridian. I hope you enjoy! pic.twitter.com/GCJsG11lac