8 consejos útiles si vas a hacer el Camino de Santiago este verano

¿Puedo ir solo? ¿Dónde dormir? ¿Cuál es la mejor ruta? ¿Cuánto peso debo llevar en la mochila? Son algunas de las preguntas más frecuentes que se hacen los peregrinos antes de iniciar el Camino de Santiago.

Si lo vas a hacer este verano o planeas hacerlo en un futuro, te damos algunos consejos útiles para que puedas disfrutar al máximo de la peregrinación.

1. LLEVA LO IMPRESCINDIBLE

“Las maletas no se llenan de ropa, se llenan de por si acasos”, dijo una vez un conocido monologuista. Razón no le falta. Debes tener en cuenta que, a lo largo del Camino, tú eres el que carga con la mochila andando 20 o 30 kilómetros al día y muchos kilos en la espalda.

Ten en cuenta que tienes que llevar las prendas adecuadas a la época del año en la que vas. Aunque vayas en verano, acuérdate de llevar algún chubasquero o prenda fina de abrigo. Y una gorra que te proteja del sol.

Lo mejor es llevar poca ropa -que vas a poder ir lavando a mano durante el recorrido-, que sea transpirable, cómoda y así podrás ahorrar molestias en la espalda o rozaduras.

2. PLANIFICA LA RUTA QUE MÁS SE ADAPTE A TUS NECESIDADES

Hay muchas rutas diferentes para hacer el Camino de Santiago. La vía de la plata, el camino francés o el del norte son algunos de los más conocidos y concurridos. Este último, es el recorrido jacobeo con mayor tradición.

Lo mejor es que investigues y prepares la ruta que mejor se adapte a tus necesidades: si vas a ir caminando o en bicicleta, si tienes buena preparación física…

Una vez en el Camino, lo mejor es madrugar para evitar las horas de máximo calor.

3. CALZADO CÓMODO

Volviendo al tema de la ropa, este es uno de los puntos más importantes, ya que unas buenas y cómodas zapatillas pueden ser tu mejor aliado para recorrer cientos de kilómetros.

Recomendamos zapatillas de deporte con una buena suela, que amortigüe y un buen par de calcetines. Es fundamental que sea calzado que ya te hayas puesto y que se haya amoldado a tu pie.

Además, resulta de gran alivio llevar crema hidratante para masajear los pies en la noche, una vez haya finalizado la caminata del día.

4. ¡QUE NO SE TE OLVIDEN LOS ESTIRAMIENTOS!

Uno de los puntos más olvidados por los peregrinos, pero muy beneficioso para la salud.

Antes de iniciar la excursión del día, puedes realizar un par de ejercicios de calentamiento para que tus músculos estén preparados para el esfuerzo físico.

No fuerces tu cuerpo al máximo. SI necesitas parar a descansar por cansancio o porque no te encuentras bien, hazlo. Y recuerda, especialmente en los meses de más calor, estar muy bien hidratado, lo que nos lleva al siguiente punto.

Después de terminar el recorrido del día, solo te llevará un par de minutos estirar. Y es la forma más efectiva para evitar las siempre molestas agujetas al día siguiente.

Estirar es la forma más efectiva de evitar las siempre molestas agujetas

5. BEBE MUCHA AGUA

Bebe todo el agua que necesites… y más. Con sorbitos pequeños y de manera frecuente.

Además, puedes hidratarte con alguna bebida isotónica para reponer las sustancias perdidas durante la actividad física.

No confundir con las bebidas energizantes, ya que estas a pesar de que contienen cafeína, no son recomendables para hacer deporte porque no cumplen la función de hidratar que nuestro cuerpo necesita.

6. ¿DÓNDE DORMIR?

Podrás encontrar a lo largo del recorrido albergues públicos para peregrinos por unos 6 euros. Los privados suben un poco ese precio.

Los albergues conservan la historia de la ruta jacobea, por lo que podrás aprender mucho más del Camino de Santiago y su historia.

¡Ojo! Es importante que adquieras la credencial, un documento imprescindible para poder alojarte en albergues.

7. ¿IR SOLO O ACOMPAÑADO?

No hay problema en hacer el recorrido solo. Aunque si es la primera vez que vas, quizá sea mejor ir acompañado.

Uno de los aspectos más emocionantes del camino es la oportunidad de conocer a otros peregrinos. Están en tu misma situación y se crea un vínculo muy especial.

8. Y POR ÚLTIMO… ¡DISFRUTA!

Ahora que ya conoces algunos consejos que te ayudarán en tu preparación para el Camino, solamente te queda disfrutar al máximo de la experiencia. ¡Carpe Diem!

Recuerda que es una oportunidad muy especial, única y diferente para la búsqueda espiritual, conocer gente nueva y a ti mismo.

Aprovecha cada momento y te recomendamos escribir un diario contando los mejores momentos de cada día. ¡Tu yo del futuro te lo agradecerá!

Puedes encontrar más información acerca del Camino de Santiago en el portal Vive el Camino o en las páginas de turismo de Santiago.