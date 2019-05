La emocionante historia de conversión de una famosa actriz de telenovelas

Karyme Lozano, es una actriz mexicana, famosa por su actuación en telenovelas de éxito en el mundo entero. Nació en una familia desestructurada, y Karyme, siendo adolescente, sufrió mucho con el divorcio de sus padres.

Karyme ha contado su testimonio en el primer 'Bosco Encuentro' organizado por la productora Bosco Films. Se ha celebrado en Madrid, el pasado mes de abril.

Aunque Karyme creía en Dios, estuvo buscándolo en otros sitios como la Iglesia de la Cienciología. Durante años, acudió a lugares de la nueva era. También consultaba el Tarot: “Yo no sabía cuál era mi propósito en la vida, ni como tener una relación con Dios... cuando entré en el medio artístico, me dejé llevar. Me ofrecían personajes y no tenía la conciencia de que me podían influir para mal”.

Karyme llegó a obsesionarse por ganar dinero, y consiguió ser una actriz de renombre y muy famosa. Sin embargo, no se sentía del todo feliz: “Pensé: soy protagonista de las novelas más importantes de Televisa, tengo dinero, tengo el coche que quería, la casa de mis sueños, el galán que quería... ¿Y por qué no me siento feliz, por qué siento un vacío si tengo todo lo que el mundo me vendió que era la felicidad”, explica.

En 2009, cuando falleció su padre, la vida de Karyme cambió por completo. Poco antes, los médicos le habían propuesto 'terminar con el sufrimiento de su padre'. Pero Karyme no lo aceptó, pues quería que su padre que pudiera tener una vida digna hasta el final. Quería compartir con él ese tiempo.

Como sus padres llevaban mucho tiempo divorciados, pensó que sería bueno que volvieran verse, al menos para despedirse. Cuando Karyme se lo comentó a su madre, ella aceptó. Se vieron, por última vez y se perdonaron mutuamente. En ese momento, justo después de haber podido hablar con su exmujer, su padre falleció.

Durante el tiempo que permaneció junto a su padre, Karyme comprendió cosas de la fe católica. Se dio cuenta del amor con que Jesucristo contemplaba desde la cruz a quienes le crucificaron.

Al darse cuenta, Karyme comenzó comenzó a cambiar de vida, regresando a la fe. Cambió completamente, tanto su forma de vivir como su carrera profesional. Llegó a rechazar papeles que consideraba contrarios a su nueva vida. Desde entonces, Karyme experimentó un camino de acercamiento, tanto a Dios como a la fe en general. Comenzó a sentirse realmente feliz.

Desde entonces, está comprometida como defensora de la vida, especialmente colaborando en la lucha por la vida de los no nacidos. Trabaja con Eduardo Verástegui en “Manto de Guadalupe”.