Llenen su alma de buenos sentimientos, de superación, de ilusión por ser mejores.

Hoy me acerco hasta ustedes en este espacio privilegiado, para compartir un sentimiento que, ayer, me dijo un gran amigo, ahoraemprendedor, que me hace, siempre, mejor persona y mejor profesional:" la excelencia se lleva en el alma, forma parte del alma de las personas y siempre merece la pena buscarla y cultivarla"

¡¡¡¡¡Casi nada!!!!!...díficil hablar del alma ymezclada con la excelencia .

Refexionando después y simplificando mucho, no sería capaz de otra cosa, ...me gusta, me motiva, me ilusiona, pensar que la actitud de excelente se lleva en el alma.

El diccionario describe excelencia como :

"Superior calidad o bondad que hace digna de aprecio a una persona."

Admiro de corazón a los que son capaces de ser excelentes en cada cosa que hacen, los que comprometen su vida con los que menos tienen: Misioneros ,sacerdotes, religiosas, religiosos,aquellos que han dedicado su vidala oración en la vida contemplativa.

Los empresarios que sacan adelante su empresa buscandoel mejor trabajo para sus clientes, la sostenibilidad, quehacen de su empresa un lugar de desarrollo de excelencia para sus empleados,con humildad , profesionalidad, saber hacer.

Los médicos, cientificos, investigadores que trabajan sin descanso, por salvar vidas y consiguen adelantos impensables para los seres humanos y la naturaleza de nuestro planeta.

Los deportistas que ,por encima de todo, con fuerza de voluntad, consiguen sus logros y los comparten con el resto de las personas que les rodean.

Los políticos, honrados ,dedicados al servicio público, con la clara vocación de servir al bien comun por delante de su propiobeneficio.

Cualquier profesional que busca cada día y se levanta pensando en como ser mejor , realizar mejor su trabajo , crecer más como persona.

Quiero pensar que muchos buscamosla excelencia, la verdadera,la que da éxitos del alma.

Ojala se convirtiera en una práctica habitual en cada uno de nosotros, hacer lo mejor posible, gastarnosdesgastarnos en ser los mejores para los demás.

Para nosotros cristianos es tanto comointentar llevar a lapráctica la parábola de los talentos, lo que hemos recibido debemos darlo multiplicado y dargracias a Dios por la oportunidad de hacerlo así.

Vamos a ser capaces deponernos en camino con la humildad, desde donde nos toque, de saberque tenemos mucho que aprender para dar lo mejor de nosotros mismos, en cada momento,todo lo que somos capaces. Sé que es una gran satisfacción.

Tiene razón mi amigo: la excelencia comodice su definción: "superior calidad o bondad", está en el alma de todos y cada uno de nosotros...y debemos cultivarla. Es Verdad de la Buena.

Con razón la empresa de mi amigo lleva en su nombre la palabra "alma".

Llenen su alma de buenos sentimientos, de superación, de ilusión por ser mejores.

No vale todo , solo vale esforzarse por merecerse el precioso regalo de la vida que Dios nos da cada día.