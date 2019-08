”Amigos, cojan su vida con las manos y hagan de ella una obra maestra” Juan Pablo II

Espero que hayan tenido unas vacaciones reparadoras del corazón y del ánimo.

Que hayan disfrutado de sus familias, los que puedan, y donde todos hayan encontrado paz y sosiego para comenzar un curso que se presenta lleno de oportunidades y retos.

Comenzamos septiembre con el recuerdo próximo de unos meses de verano complicados para esta “Casa Común” que es nuestro Mundo, se sigue quemando una buena parte de ella, siguen muriendo personas que buscan un futuro mejor y seguimos siendo espectadores de las acciones de aquellos que se dejan la piel para buscar la Concordia y de aquellos ,otros, que han hecho el objetivo de su vida romperla.

Y ahí nos movemos nosotros en este mundo al que ,seguro los hombres y mujeres de bien ,queremos cuidar ,donde sabemos que tiene que haber alguna manera para que haya sitio para todos , recursos para todos, …

Algunos nos preguntamos si no será que nos faltan ideas novedosas, sueños , compromiso, y todo ello aderezado con un poquito de generosidad. Casi nada¡¡¡¡¡.

Decía Nelson Mandela que “ Un triunfador es un soñador que nunca se ha rendido”…. No será que por el camino estamos dejando escapar nuestros sueños, no será que hemos errado el objetivo y hemos puesto nuestro sueño en algo efímero que creíamos que merecía mucho la pena, pero que no es ni tan maravilloso, ni tan gratificante

A lo mejor , como nos dice el papa Francisco ,tenemos que aprender el «arte del acompañamiento» que se caracteriza por la delicadeza con la que uno se acerca a la «tierra sagrada del otro», dando a nuestro caminar «el ritmo sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida.

La capacidad de comprensión y de comunicación entre las personas humanas tiene su fundamento en la comunión de amor entre las Personas Dios no es soledad, sino comunión; es amor, y, por ello, comunicación, porque el amor siempre comunica.

Amigos nos queda mucho camino por recorrer en este sentido . este comienzo de curso es una buena oportunidad para que a cada uno de nosotros de acuerdo con nuestra conciencia desde donde podemos nos pongamos “manos a la obra”, siempre haya algo que podemos hacer, siempre podemos un poquito más.

El Papa Juan Pablo II nos regaló un sentimiento precioso:” Amigos, cojan su vida con las manos y hagan de ella una obra maestra”.

Seguro que para esto no hacen falta grandes cosas: Rezar para que Dios nos ayude a aceptar nuestras limitaciones, hablar con El diciéndole “esto es lo que hay” pero me esforzare en que lo que hay con Tu ayuda seré un poco mejor, sin reto, sin rendición sin arrogancia ni ego.

Sabiendo que a veces no podemos, no alcanzamos, pero que ,aún así, caminaremos hacia adelante, confiados en que con este “barro” que somos Dios sabrá hacer algo.

Y ofreceremos nuestro amor, a veces ensombrecido por el egoísmo y las manos vacilantes y las dudas y en esa fragilidad tan absoluta cada oración nuestra se volverá un abrazo para el mundo.

Les deseo que se abracen ,que recen , que no pierdan la sencillez pero que se pongan en marcha.Está claro que algo tenemos y debemos de hacer.