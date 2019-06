¿Quiénes son los santos "de la puerta de al lado"?

El Papa Francisco habla en su exhortación apostólica Gaudete et exultate de "los santos de la puerta de al lado". Pero, ¿quiénes son esos santos "de la puerta de al lado?" El periodista Isidro Catela explica en su videoblog para eldebatedehoy.es que los santos son "para ti, compañeros de camino, intercesores". El también profesor universitario Recurre al texto del Santo Padre para recordar las dos llamadas que presenta.

La primera de ellas es el recordatorio de la llamada universal a la santidad. "La santidad no es algo para unos pocos elegidos, no es una cuestión inalcanzable. La primera llamada es que la santidad va contigo. Estás llamado a la santidad y no estamos para otra cosa", afirma.

Él mismo tiene lo que llama una "alineación de santos", a los que reza y les pide intercesión. San Francisco de Asís, San Ignacio, Santa Teresa, Santa Edith Stein o San Juan Pablo II son algunos de ellos.

Catela invita a conocer las vidas de los santos porque este "contacto cercano con los santos" nos enseña que esa llamada a la santidad no está reservada a unos pocos.

En segundo lugar, destaca la "capacidad del Papa para crear imágenes con el lenguaje". Se refiere a que, al leer el texto pontificio, " (el Papa) casi pone nombres y apellidos y casi pone rostros a estos santos de la puerta de al lado". Es decir, acerca su figura y vida a los fieles de hoy porque "pueden ser un magníficos compañeros de camino e intercesores en el camino de la fe".