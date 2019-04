¿Qué debe tener en cuenta un católico ante unas elecciones?

Se acercan las elecciones generales y muchos católicos se plantean, ¿qué hacemos ante la situación política actual? El periodista Isidro Catela plantea varias reflexiones sobre este tema en su nuevo vídeoblog para eldebatedehoy.es: "Te voy a invitar a que, como católicos, nos lo tomemos en conciencia. El bien común es lo que esta en juego."

"¿Sabes que por encima del 90 % de los votantes del PP, por encima del 80% de PNV, el 40% del PSOE o el 30% de los votantes de Podemos, se consideran católicos?" relata Catela y se pregunta: "¿Qué hacemos?"

"¿Qué significa votar en conciencia? La conciencia es sagrada e inviolable. Votas tú, no puede votar nadie por ti. Eso no significa que no te puedas formar o poner en práctica aquello que dices. Y no significa que no se pueda confrontar la conciencia, porque podemos no tener razón."

De cara a las próximas elecciones contempla las diferentes posibilidades que existen: "El voto responsable, el voto nulo o la opción de no votar o votar en blanco."

"Puedes pensar que ninguno de los partidos refleja al 100% los valores del Evangelio. A lo mejor encuentras algún partido pequeño que se acerca. Y entonces te planteas también la cuestion del voto útil," comenta Isidro

Y para terminar lanza varias preguntas importantes al aire: ¿Qué trato le da este partido a la dignidad de la vida? ¿Qué programa tiene sobre la familia? ¿Defiende que los padres podamos elegir cómo educar a nuestros hijos? ¿Qué programa de apoyo a los más débiles de la sociedad tiene este partido al que te estás planteando votar? ¿Te defraudó este partido alguna vez ya?"

Isidro acaba su vídeoblog 'De lo divino y de lo humano' con una invitación: "Piénsalo en conciencia."