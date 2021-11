Carta pastoral de Mons. Bernardo Álvarez: Día de la Iglesia Diocesana. "Somos lo que tú nos ayudas a ser"

De nuevo celebramos el “Día de la Iglesia Diocesana”, que este año 2021 tiene lugar el 7 de noviembre. Una jornada para revivir que, como cristianos, formamos la Iglesia de Cristo “una, santa, católica y apostólica” extendida por toda la tierra y, en la cual, cada Diócesis es una porción de la misma “que se confía a un Obispo para que la apaciente con la cooperación de los sacerdotes”. Por tanto, en nuestra Diócesis Nivariense, “verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo”.

Una Iglesia en la que, desde sus comienzos, como describe San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, los cristianos procuramos vivir así: Tenían un solo corazón y una sola alma, perseveraban unánimes en la oración y en la doctrina de los apóstoles, ponían sus bienes en común, se ayudaban en las necesidades (cf. Hech. 2,42–26 y 4,32–35).

Así se comprende el lema elegido –estos últimos años– para celebrar el “Día de la Iglesia Diocesana”: «Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo». Porque, en efecto, por voluntad de Dios, nuestra fe en Cristo y nuestra condición de hijos de Dios, no se puede vivir individualmente o aislado de los demás: “Quiso Dios llamar a los hombres a la participación de su vida no sólo en particular, excluido cualquier género de conexión mutua, sino constituirlos en pueblo, en el que sus hijos que estaban dispersos se congreguen en unidad” (AG 2).

Dios nos llama a vivir nuestra fe juntos, como una familia, como Iglesia. Esto se hace realidad en cada Diócesis. En ella, somos miembros del Cuerpo de Cristo y, por tanto, participamos de sus bienes al mismo tiempo que contribuimos a su vitalidad y crecimiento; como, también, podemos contribuir a su deterioro cuando no vivimos nuestra fe y hacemos dejación de nuestros deberes cristianos. En la práctica, la Iglesia Diocesana, es reflejo de lo que somos y hacemos los católicos.

La Iglesia se edifica y mantiene viva con la participación activa de todos, pues, como en un cuerpo vivo ningún miembro se comporta de una forma meramente pasiva, sino que participa también en la actividad y en la vida del cuerpo, así en el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia: “todo el cuerpo crece según la operación propia, de cada uno de sus miembros” (Ef., 4,16). Cuando un cristiano tiene una fe viva, coherente y responsable, ve la Iglesia como algo propio y se siente moralmente obligado a poner todo lo que buenamente puede (su tiempo, sus bienes, sus capacidades…), para que la Iglesia resplandezca por la santidad de sus fieles.

Resulta evidente que la Iglesia, para el cumplimiento de su misión evangelizadora, necesita recursos humanos, también económicos. Por eso, en esta jornada, se hace una colecta en todos los templos y se invita a los fieles a realizar donaciones extraordinarias, o a comprometerse con una cantidad fija, mensual o anual, y a no olvidarse de poner la “X” en la declaración de la renta.

En fin, con la celebración del “Día de la Iglesia Diocesana” se pretende despertar la conciencia de los católicos y llamarlos a la responsabilidad para que, en coherencia con su fe y según sus posibilidades, se comprometan en la vida y la misión de la Iglesia, tanto con su dedicación personal como con su aportación económica para el sostenimiento de las obras apostólicas y sociales de Iglesia, que en definitiva son obras de todos y para todos.

