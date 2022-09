Carta del obispo de Ciudad Real: «El 10 de octubre celebraremos al patrono de la diócesis»

Por quinto año consecutivo, celebraremos solemnemente la fiesta del patrono de la diocesis, santo Tomás de Villanueva, el día 10 de octubre, con eucaristía solemne en la catedral y procesión por los alrededores.

Es verdad que en los dos años anteriores, la pandemia no nos ha permitido celebrarlo como deseábamos, pero una vez más, este año queremos honrar a nuestro patrón con toda la solemnidad que se merece.

A Él queremos presentarle, una vez más, a nuestra querida Diócesis de Ciudad Real, para siga intercediendo por todos nosotros y la tierra que le vio nacer y donde se educó, para que encontremos en Él un verdadero testimonio de fe y de evangelización, que nos lleve a todos a vivir plenamente la realidad de nuestra fe en los tiempos que corremos.

Aunque la España del siglo XVI fue muy distinta a la que vivimos nosotros hoy, sin embargo, sí que se parecen en ciertos aspectos, en cuanto a la situación económica y social, una sociedad en la que reinaban las clases sociales y etnias en continua confrontación. En esta situación, el pobre era cada vez más pobre, el mendigo era considerado un delincuente y era comparado con un auténtico malhechor.

Esta situación de desequilibrio económico, de riqueza de unos pocos y el empobrecimiento de la mayoría, llegó a preocupar y mucho, tanto a la sociedad civil como a la Iglesia. Una situación que, con otras connotaciones, se vuelve a repetir hoy, en esta sociedad y en este momento en el que a tantas personas y a tantas familias les falta el trabajo y esta realidad los pone en una situación de riesgo de pobreza y muchos de pobreza extrema.

Nuestro santo patrón responde a esta situación con la práctica de la caridad con los pobres y menesterosos. Como norma que se impone a sí y que en todo momento cumple inflexiblemente, e hizo participes a los demás repitiéndolo en los sermones repetidamente y que él lleva hasta las últimas consecuencias, llegando a decir en uno de esos sermones: «Si me halláis, señores, al tiempo de mi muerte un real, tened mi alma por perdida y no me enterréis en sagrado».

Este interés por los pobres, y esta caridad y amor por los necesitados, lo inculcará igualmente a sus más inmediatos colaboradores diciéndoles que no tomen nada por sus servicios y que si alguna vez les falta algo, él les atenderá.

En santo Tomás de Villanueva encontramos lo que fue siempre: un hombre generoso, que en todo momento vivió con esa generosidad, auténticamente enamorado de los pobres, a quien se entregó como pastor.

Su continua entrega a los pobres y necesitados, su atención a los menesterosos tratando de socorrerlos en todo momento, nacía de una motivación profunda y evangélica. En aquella realidad que tanto le preocupaba, en los rostros de los pobres supo descubrir el rostro de Cristo.

Para nuestro santo la caridad es justicia y dar a los pobres no es un gesto gratuito y de generosidad, sino una acción obligatoria y exigida por ese convencimiento suyo: «La limosna que se da al necesitado, no es del que la da, sino del pobre, de tal manera que se le devuelve al legítimo propietario».

Respecto a la limosna decía que «consistía más que en dar unas monedas, que nos sobran, en sacar de la necesidad y librar de ella al que la padece, siempre que sea posible».

A través de todas estas expresiones nos está haciendo a nosotros como cristianos una llamada clara a tener con los pobres y necesitados del momento una verdadera caridad, que nos lleve a ver, en el rostro desfigurado del pobre, la imagen de Cristo que nos dice: «Lo que hagáis con cada uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis» (Mt 25, 35). Toda su vida es una llamada clara y exigente a saber compartir, dar no solo de lo que nos sobra, sino aquello que puede ayudar a salir de esa situación de pobreza.

Contemplémoslo en este día de su fiesta y pidamos al Señor que, por su intercesión, vivamos una verdadera caridad con los pobres y necesitados.





+ Gerardo Melgar Viciosa

Obispo de Ciudad Real