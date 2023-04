Carta del arzobispo de Burgos: «La Pascua del trabajo»

Y si la vida, queridos hermanos y hermanas, es el mayor bien que atesoramos, hemos de tener presente que el trabajo tiene que realizarse en plenas condiciones de dignidad. Cuando la persona deja de estar en el centro, todos los derechos se desmoronan. Como Iglesia, recojamos esta llamada a poner a la persona en el lugar que le corresponde y a hacer, del aìmbito laboral, un espacio humano, saludable, que nos permita expresar la capacidad creadora que Dios ha puesto en nuestras manos. ¡Qué importante es no olvidar jamás la dimensión del cuidado en todas y cada una de nuestras acciones!

Le pedimos a la Virgen María que este llamamiento a la caridad profesional que hoy celebramos con la Pascua del Trabajo, sirva para que el vínculo de fraternidad en Cristo nos haga más fraternos, hasta que podamos escuchar, como dijo a sus discípulos: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su senñor; a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oiìdo a mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15, 15).

Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga en este domingo de Pascua.

+ Mario Iceta Gavicagogeascoa

Arzobispo de Burgos