Carta del arzobispo de Burgos: «La educación, vocación y misión»

Queridos hermanos y hermanas:

«El instrumento que los hombres tenemos tanto para perfeccionarnos como para vivir dignamente es la educación», dejó escrito santo Tomás de Aquino, patrono de la educación, de las escuelas y de las universidades, además de ser un gran conciliador entre la ciencia y la fe.

Educar es una tarea fundamental y apasionante que pertenece de modo originario a los padres. Tanto las instituciones educativas estatales como eclesiales colaboran y ayudan a las familias en esta importante misión. La Iglesia, a lo largo del tiempo, ha dedicado un gran esfuerzo a la educación a través de las más variadas formas y, de modo particular, con la entrega de muchas congregaciones religiosas que precisamente viven la educación como su carisma principal.

El Papa Benedicto XVI, el año 2008, dirigió un importante mensaje a la diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación. En ella nos hablaba de la tentación de renunciar a esta responsabilidad. Ante esta tentación, el Papa emérito hacía un llamamiento a confiar en la misión que Dios deposita en los padres y, desde ellos, en las personas e instituciones educativas para que dediquen lo mejor de sus fuerzas a esta tarea.

También el Papa Francisco dedica un importante capítulo a la educación en la exhortación apostólica Amoris laetitia. En él, enumera algunos pilares básicos que sostienen esta responsabilidad, incluyendo la formación ética, tan necesaria en esta tarea, la educación de la dimensión afectiva y la educación en la fe, todo ello en un contexto de lo que el Santo Padre denomina «paciente realismo».

A la luz de estas reflexiones, quisiera hacer mención a la jornada de estudio sobre Teología y Educación que acogerá nuestra Facultad de Teología el próximo 22 de marzo. En ella se abordarán temas clave tales como la nueva ley educativa (LOMLOE) y sus claves pedagógicas o la antropología cristiana de la educación. Finalmente, monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, pondrá fin a esta excepcional jornada de estudio con una disertación sobre Teología y Educación en España después de la LOMLOE.

Qué importante es hacer, como ha señalado en más de una ocasión el Papa Francisco, una «teología en camino»: una teología que «que salga del cuello de botella en el que a veces se ha encerrado y, con dinamismo, se dirija a Dios, tomando al hombre de la mano». Haciendo camino con esta teología en diálogo con una verdadera educación al servicio de la persona, la familia, la sociedad y la Iglesia, seremos capaces de vivir la Palabra encarnada.

Como nos dice Jesús en el Evangelio, «¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida?» (Mt 16, 26-27). Quizá, es momento de hacer un peregrinar por las moradas de adentro, para escudriñar en nuestro interior de qué nos vale acumular riquezas en la tierra que no nutren el alma y no nos permiten desplegar todos los dones con los que Dios ha bendecido nuestras vidas, de modo particular la de los niños y los jóvenes.

La Virgen María, colaboró en la educación de Jesús junto a San José que fielmente realizaron su ministerio. Y, en María y José, depositamos nuestra más absoluta confianza: para comprender el sentido profundo de la vocación y misión en la tarea educativa.

Al final, como advertía el legado de la Madre Teresa de Calcuta, «cada obra de amor, llevada a cabo con todo el corazón, siempre logrará acercar a la gente a Dios». Me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer profundamente la dedicación constante y esforzada de los padres y todos los miembros de la familia en la tarea educativa de niños y jóvenes, así como a todas las personas consagradas que dedican su vida a la educación y a los profesionales que cada día ejercen con entrega generosa esta noble tarea.

Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga.

+ Mario Iceta Gavicagogeascoa

Arzobispo de Burgos