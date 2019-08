Michelle: "Me sentía sola"

Consciente de su edad y que era dependiente de su madre, Michelle se vio sometida a una gran presión tanto social como familiar. "Me dijeron que iba a arruinarles la vida y la mía, que no podían alimentar una boca más y me presentaron a otras personas de la familia que habían abortado. Hubo un momento en el que pensaba que realmente le estaba arruinando la vida a mi familia. Me convencí de que yo era el problema y, sentada en un puente, pensé en quitarme del medio”, ha contado.