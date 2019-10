La plataforma 'One Of Us' en Santiago por "una Europa fiel a la dignidad humana"

La Plataforma Cultural 'One of us' celebra una convención europea el viernes 18 y el sábado 19 de octubre. Tendrá lugar en Santiago de Compostela y participarán durante esos días el cardenal arzobispo emérito de Madrid Antonio María Rouca Varela.

El arzobispo de Santiago de Compostela presidirá la Santa Misa en la Capilla de la Corticela de la Catedral de Santiago de Compostela el sábado a las ocho y media de la mañana, posteriormente se presentará la plataforma 'One of us' y se continuará con diferentes ponencias sobre la situación europea en la actualidad.

'One of Us' presentó el pasado mes de febrero en París la Plataforma Cultural One of Us, que busca involucrar a nivel europeo a intelectuales, filósofos, historiadores, científicos, bioeticistas, abogados así como a multiplicadores profesionales.

Según su página web "los principios que conforman los cimientos y las raíces de Europa son cada vez más negados y ocultos en la política, la vida social y los medios de comunicación, en favor de la globalización y el relativismo moral".

Por eso, en pleno siglo XXI, esta plataforma persigue el objetivo de unir a diferentes pensadores europeos para "defender, a nivel intelectual y en el plano pre-político, los valores, creencias y principios cristianos a nivel europeo".

Los principales objetivos del Seminario que tendrá lugar en Santiago de Compostela son, por un lado, reunir a los pensadores que integran esta plataforma en Europa, y por otro lado, realizar un análisis de la situación europea en el ámbito de los valores para establecer un Observatorio permanente así como un plan de acción de la Plataforma.