La interesante reflexión de Mons. Luis Argüello sobre la 'propiedad de los hijos' y la familia

Las declaraciones de la ministra de Educación Isabel Celaá, han dado mucho de qué hablar en España. Su reacción a la propuesta del llamado 'pin parental' y las críticas del líder del PP Pablo Casado por rechazar la iniciativa, ha hecho que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, comparta una breve pero interesante reflexión sobre la familia y la paternidad.

Isabel Celaá aseguró que los hijos no pertenecen a sus padres y que no se debe “confundir patria potestad con propiedad” de los hijos. Esta afirmación ha provocado muchos comentarios y mons. Luis Argüello le ha dado la razón a la ministra -en parte-: "Los hijos no somos propiedad de los padres", ha comentado en su cuenta de Twitter pero, no se olvida de apuntar que los hijos no son propiedad de nadie y "¡menos del Estado!"

Ser hijo, supone participar de un vínculo

Y el obispo auxiliar de Valladolid no se queda aquí: "Tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo. No somos cosas. Ser hijo, supone participar de un vínculo, fruto y origen de otros vínculos que respetados y armonizados, hacen posible el bien común, personal y social".

"Hoy se propone el ideal del individuo desvinculado. Sin vínculos, más autónomo y más libre, para “decidir sobre todo”. La desvinculación nos debilita frente al PODER que viene en ayuda de nuestra debilidad para decidir por nosotros", explica mons. Luis Argüello.

El totalitarismo ha aprendido a elogiar al individuo para someterlo más fácilmente

"Eso sí, nos ofrece algunas migajas: Decidir en el supermercado, navegar por la red y, sobre todo, decisiones sentimentales o populistas que generan dependencias y desvinculan. El totalitarismo ha aprendido a elogiar al individuo para someterlo más fácilmente. La familia y “la familia de familias” estorban", concluye el secretario general de la CEE.