E69 - 'El secreto de la felicidad'

En el Evangelio de hoy, un grupo de Jesús le pide señales. "Busca una señal y no se les dará otra que le da Jonás". Es muy humano esta ceguera selectiva, que sólo ve lo que falta, lo que no ha recibido. Piden gracias pero no dan las gracias. Cuando todo mejora, seguimos sospechando que no es así, seguimos fijándonos en que no todo es perfecto. ¡Qué ingratos somos a veces!.

En tus milagros, Jesús, si no había fe, no se producía el milagro. Pero, sin embargo, si no había agradecimiento, el milgrado "se lo llevaban puesto". Jesús no se quejó cuando le crucificaron pero sí cuando no le agradecieron. De diez leprosos, solamente uno volvió a darle las gracias. Esa es la estadística de la gratitud con Dios. La gratitud es una virtud cristiana que está de moda en la llamada 'psicología de la felicidad'. La gente más agradecida es la gente más feliz.