E59 – 'Ábrete'

Jesús, queremos aprender de ti. Buscabas tranquilidad para tu equipo de apóstoles, para enseñarles con calma. Nosotros te pedimos que nos des esa tranquilidad para charlar contigo, al menos en estos diez minutos. También te pedimos abrirnos a los demás, aunque sean diferentes a nosotros.

Todos tenemos amigos sordos, espiritualmente hablando, que necesitan oírte y que no pueden hacerlo. “Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas, y con su saliva le tocó la lengua, después, levantando los ojos al cielos, suspiró y dijo Effetá” que significa ábrete. Y en seguida, se abrieron sus oídos, en seguida se le soltó la lengua y empezó a hablar normalmente. Jesús no quería espectáculo, y por eso lo separó de la multitud. Señor, te agradezco cuando me tomas de la mano y el brazo y me llevas un poco aparte. Gracias también por haberlo hecho con familiares y amigos.'Effetá' es la palabra clave del Evangelio de hoy.