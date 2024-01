E41 - 'Te van a criticar, tú vive'

Los humanos tenemos una capacidad para criticar el comportamiento que tienen los demás asombrosa. Hagamos lo que hagamos, la crítica siempre sale a nuestro encuentro; es por ello que como la crítica es inevitable, el camino que debemos seguir es el de Jesús.

En el episodio de hoy de '10 minutos con Jesús' se nos invita a hacer un repaso de las 'costumbres' que tenemos para rezar. Muchas veces, rezamos como autómatas y de ésta forma no llegaremos hasta Jesús. Nuestra oración no puede estar institucionalizada, no se trata de hacer todo lo previsto si no de hacerlo todo con amor. Desde que uno decide seguir a Cristo, cualquier problema que tenga no es solamente de uno, si no de los dos. Es por eso debemos pedirle ayuda a él, "te pido ayuda Señor, yo solo no puedo". Nuestro Dios, no es un Dios "muleta" que usamos cuando lo necesitamos. Él nos acompaña en los momentos alegres y en los que no lo son tanto.