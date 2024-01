E36 - 'Coches, odres y conexiones misteriosas'

Hasta el año pasado, yo nunca me había subido a una grúa. Supongo que porque nunca me había quedado tirado en una carretera, pero el año pasado, con el mismo coche, me quedé tirado tres veces en la misma autopista.

El coche en cuestión era de un buen amigo mío: la primera vez él me dejó el coche y iba yo solo y a mitad de camino se quemó la batería. La segunda vez íbamos los dos, pero manejaba yo y se fundió el motor. La tercera vez ya no conducía yo, pero dio igual porque en esa ocasión también se fundió el motor.

La verdad que cuando lo recordamos ahora siempre acabamos echando unas buenas risas, pero yo tengo cubierto mi cupo de grúa para bastantes años. El coche de amigo está ahora esperando tranquilamente en el desguace y a mí, que de mecánica no entiendo, estas averiás me extrañaron porque aunque el coche tenía algunos años mi amigo le había cambiado el motor hacia relativamente poco y era raro que fallase.

Pero una persona, que de mecánica entendía más que yo, me dijo que un motor nuevo, cuando todo lo demás es viejo, eso no puede durar mucho.