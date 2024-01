E33 - 'Lo que sí importa'

Jesús hoy cuenta el Evangelio que vuelve a Cafarnaún, a la casa de Pedro. Va recorriendo su fama por toda Palestina, y eso que no había móviles ni redes sociales. Más que darse a conocer, busca dar a conocer su intimidad. Es tan grande, y al mismo tiempo se hace tan cercano y accesible.

Acuden tantos a Cafarnaún que no alcanzan a escucharle. Pero la gente no se va, unos movidos por sus palabras encendidas, otros movidos por la curiosidad de cuál será el próximo milagro. Yo quiero estar ahí presente y contemplarte Jesús. Tu manera de mirar, de hablar, tus gestos que expresan tus sentimientos. Como, con sencillez, lloras por el amigo que has perdido. Con qué total entereza afrontas la condena injusta y la muerte atroz.