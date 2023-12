E13 - 'Gracia a granel'

A veces Jesús leyendo el Evangelio, como lo hacemos cada día, hay una frase que brilla más, que casi nos salta a los ojos. Y a mí me sucedió esto hoy con una frase un poco especial que no está propiamente dicha por un personaje, sino más bien escrita. La frase en cuestión viene de Zacarías, que estaba mudo desde hacía nueve meses cuando el ángel Gabriel le había anunciado el próximo nacimiento de Juan Bautista.

Y Zacarías no se había fiado demasiado y el ángel le había dejado como penitencia estos meses de silencio forzado. Ahora va a recuperar su voz justo después haber escrito un iPad de la época, una tableta, dice san Lucas. Sobre esta tableta escribió simplemente: “Juan es su nombre”.



Lo que está en el origen de esta cuestión es el hecho de que Juan acaba de nacer. Estamos a dos pasos de Navidad y la Iglesia nos recuerda esta proximidad entre Jesús y su primo. Juan acaba de nacer y la gente de la familia da por sentado que se va a llamar Zacarías como su padre. Isabel, la madre, dice que se va a llamar Juan. Como ven que la madre no cede y no se baja del burro, van a pedirle a Zacarías que es quien sobre esta cuestión tenía la última palabra. Y es entonces cuando Zacarías escribe esa frase en la tableta.

La gente de la familia se queda sorprendida y aún más cuando su lengua se desata y empieza a hablar como si no hubiera pasado nada. Toda esta cuestión del nombre del niño responde a una visión de las cosas que desgraciadamente se ha diluido bastante en el mundo occidental. Aunque haya excepciones, la mayor parte de las veces la elección del nombre que se da a un niño es una cuestión de gusto o de moda.

Entonces en esta historia, ¿qué significa el nombre de Juan? Significa 'dado por la gracia de Dios'. Hay otros nombres que significan cosas parecidas como Samuel, Natanael, Teodoro, Dorotea, Adeodato. Aunque el nombre había sido dado por el ángel, en realidad expresa muy bien lo que Zacarías e Isabel sentían desde hacía meses y más ahora en el nacimiento de su hijo: gracias, gracias por todos lados, gracias a granel. Zacarías e Isabel en el nacimiento de Juan Bautista no encontraban más que gracias.

Tú y yo, viendo Jesús que se hace uno de nosotros, no podemos encontrar más que gracias. ¿Qué significa que Jesús se haga un niño? Dios nos está diciendo que no se arrepiente de haber creado a ninguno de nosotros. Para que veamos como nos quiere infinitamente se va a hacer un niño, uno de nosotros. Jesús irá mucho más lejos, no se va a hacer solamente uno entre nosotros, sino que se hará uno con cada uno de nosotros. Es lo que sucede poco a poco en la comunión.

