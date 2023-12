E07 - 'Impacientes'

'10 minutos con Jesús', el pódcast que te ayuda a rezar cada día, gira este domingo, 17 de diciembre de 2023, en torno a una pregunta que siempre hacen los más pequeños cuando se van de viaje con la familia: “¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta para que lleguemos?”.

Seamos honestos: no echemos siempre la culpa a los niños. A nosotros también a veces nos puede la impaciencia y queremos llegar ya. Nos cuesta esperar. A ver si llega ya ese partido, esa fiesta, a ver si pasa ya este examen. A veces nos gustaría tener una maquina del tiempo para reducir las esperas. Somos impacientes y es algo que está en nuestra naturaleza.

¿Eso es malo? Vamos a preguntárselo al Señor porque su respuesta siempre está en el Evangelio. Por eso cuando lo abrimos nos sorprendemos de pasear por algunas escenas y llegar hasta las bodas de Caná donde la que es impaciente es la Virgen María. Ella adelanta las horas de los milagros de Jesús.

Pero el mismo Jesús es impaciente y lo vemos en la Última Cena: “Ardientemente, he deseado comer esta Pascua con vosotros”. Ya se ve que esto de la impaciencia no siempre es malo. A ese tipo de impaciencia es a la que los cristianos la llamamos de otra manera: es la esperanza. La esperanza es la impaciencia del que quiere lo mejor y no se conforma con poco y lo quiere todo. La esperanza es la impaciencia del Hijo de Dios.

Llevamos ya dos semanas enteras de Adviento: ese tiempo austero, de penitencia y de silencio, en el que la Iglesia nos invita a prepararnos para la Navidad. Un tiempo de especial recogimiento donde los ornamentos son casi siempre de color morado que significa penitencia. Tampoco se suelen poner flores en los altares en los momentos de las misas o en los domingos anteriores no se dice el Gloria.

Pero también la Iglesia tiene su “¿cuánto queda?”: hoy, tercer domingo de Adviento, la Iglesia se ha cansado de esperar. Hoy es el 'Domingo Gaudete' porque son las primeras palabras que se pronuncian en la misa de hoy. Son unas palabras de San Pablo que recoge muy bien esa impaciencia de todos los cristianos que están esperando la venida del Señor. Es el domingo en el que la Iglesia muestra toda su impaciencia y con San Pablo nos ilusionamos porque el Señor está cerca. Dentro de siete días estaremos celebrando la Nochebuena.

Estad siempre alegres porque quien viene es Cristo, viene la luz, quien da sentido a todo y quien nos perdona. Él nos acompaña, nos ayuda a mejorar, nos ayuda a dar forma y continuidad a nuestros propósitos. Llega incluso a sufrir con nosotros.

