E03 - 'Consolación'

'10 minutos con Jesús', el pódcast que te ayuda a rezar cada día, gira este miércoles, 13 de diciembre de 2023, en torno al tema de la consolación. Como cada día nos acercamos a la Palabra de Dios para intentar conocer a Jesús: han pasado muchos siglos desde que se han escrito esas páginas del Evangelio. Son páginas que a veces entendemos, otras que nos parecen a veces extrañas o curiosas. Son páginas que no solamente están escritas para quienes convivieron con Jesús, sino que son páginas escritas para nosotros. Páginas que hoy nos quieren sugerir algo. A lo mejor no estamos preparados, pero nos basta una pequeña luz, algo que nos ayude.

Hoy nos encontramos con un fragmento muy breve. Alivio, consuelo. Son palabras que suenan bien. ¿Cuántas veces necesitamos exactamente esto? A veces, Jesús, nos agobiamos y nos cansamos. Es natural porque tienen dificultades materiales o de salud o una situación en el trabajo que se vuelve dura o en la familia. En este pasaje del Evangelio Jesús nos habla de alivio y consuelo para ese yugo. El Evangelio de hoy suena bien, pero también es verdad que tiene esa parte misteriosa.

De entrada porque Jesús no nos dice que si vamos a él las dificultades y las adversidades o los problemas desaparecerán. Nos dice que su yugo es suave y su carga es ligera. Ese consuelo y alivio del que nos habla Jesús no será por tener menos preocupaciones, sino por tener las suyas. ¿Y cómo va eso a consolarnos? ¿Cómo puede decir Jesús que su yugo es ligera y llevadero si están allí todas las heridas de este mundo? Un yugo que en el huerto le hace sudar sangre y le lleva a la cruz.

Ante una dificultad y una preocupación, lo idea sería que aquello desapareciera. Y cuando eso no es posible, entonces consolar es lograr mirar hacia otro lado. Consolar es desviar la mirada de aquello que nos inquieta.

Pero también hay otra forma de consolación y que aprendemos más tarde: no se trata de mirar hacia otro lado, sino de mirar desde otro lado. No se trata de apartar lo vista de lo que nos agobia, sino de mirarlo desde otro lado, desde otro punto de vista. Consolas es entonces no desviar la mirada de lo que nos atosiga, sino mirarlo desde un ángulo distinto.

Quizás sea esta segunda consolación de la que nos habla Jesús: no es tanto confiarnos un yugo que nos supera, es que Jesús nos invita a ponernos junto a Él para mirar lo que nos preocupa. Un consuelo que no quiere decir que las preocupaciones desaparezcan, pero nos posicionamos desde un ángulo distinto y de modo paradójico eso nos consuela.

