El mensaje de Manolo Lama a un futbolista del Real Madrid al término del año que acaba: "Solamente gracias, gracias y gracias"

La forma en cómo podría terminar este 2024 el Real Madrid dependía, en primer lugar, de sí mismo, de ganarle al Sevilla, y además, de que Barcelona y Atlético de Madrid finalizaran su partido de LaLiga el día anterior con un empate.

Finalmente, el Atlético de Madrid se llevó la victoria del Olímpico de Monjtuic, y el Real Madrid no tenía otra que ganar al conjunto hispalense para terminar, al menos, en segunda posición.

Con los marcadores de la última jornada de LaLiga de 2024, el Real Madrid termina el año a un punto del nuevo líder, el Atlético de Madrid, algo que para Manolo Lama es la demostración "claramente de que va a más, de que el equipo está engrasado" y, sobre todo, lo más importante, "de que el equipo empieza a tener las costumbres propias de un equipo que quiere ser campeón".

Al margen del análisis de la situación en la competición doméstica, para Lama, el triunfo por 4-2 ante el Sevilla "ha sido demasiado plácido para el Madrid. Posiblemente la diferencia de goles, solo de dos, no es lo que se ha visto sobre el terreno del juego".

CONCLUSIONES POSITIVAS DE UNA VICTORIA

Manolo Lama asegura que Carlo Ancelotti y el resto de futbolistas, el triunfo y la imagen dadas ante el Sevilla sirve para "sacar conclusiones positivas", que se traducen en valoraciones concretas de algunos referentes de la plantilla.

Uno: Kyliam Mbappé. "Mbappé vuelve y ha metido un golazo tremendo".

Dos: Rodrygo goes. El brasileño "sigue en racha, son tres partidos consecutivos marcando".

El tercero es Brahim Díaz. "Ha hecho un gol excepcional".

Y el cuarto merecer un reconocimiento excepcional: no es otro que Lucas Vázquez. "De Lucas Vázquez solamente hay que decirle gracias, gracias y gracias. Juega de lateral, puede jugar de interior, puede jugar de extremo y ha hecho un partido soberbio", resumió.

Lukebakio contra Lucas Vázquez durante el Real Madrid-Sevilla

los deberes para el sevilla

Del Sevilla, Lama también quiso dejar algunas observaciones: "el Sevilla tiene calidad arriba, pero el Sevilla tiene que trabajar mucho defensivamente. No puede ser que metas cinco goles entre el Metropolitano y el Bernabéu y que no rasques ni siquiera un 'puntito'".

Sevilla Gol de Isaac Romero durante el encuentro Real Madrid-Sevilla

Al final, clasificación en mano tras la disputa de las primeras 18 jornadas, la lectura para ambos equipos es la de que "el Real Madrid va para arriba, el Sevilla sigue ahí en la zona donde sufrirá y ahora veremos si esto es una Liga entre los dos equipos madrileños o el Barça todavía tiene algo que decir".

Cabe recordar que el Atlético de Madrid es líder con 41 puntos; el Real Madrid es segundo con 40 puntos, también con 18 partidos disputados (tiene uno adelantado con motivo de la Supercopa de España y pendiente otro partido aplazado de la primera vuelta).

El partido aplazado entre el Real Madrid y el Valencia será el primero de LaLiga que se celebre en 2025. Se jugará en Mestalla el próximo 3 de enero a las nueve de la noche.

LA TRANQUILIDAD DE ANCELOTTI

Sin duda, esa tranquilidad que sugería Manolo Lama para el Real Madrid con este momento de la temporada se traslada al cuerpo técnico, como confirmó el propio entrenador del equipo, Carlo Ancelotti, que a la conclusión del partido de este domingo, aseguró no haber sentido el peligro de estar en la situación de poder perder su puesto.

CORDONPRESS Carlo Ancelotti, en el banquillo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu

"Nunca he tenido el problema de sentir peligro, sabiendo como es mi trabajo de entrenador que cuando las cosas no salen bien eres el responsable. Gracias a los jugadores y al club también que nunca me ha manifestado preocupación y me ha mostrado cariño, calma y tranquilidad. En este sentido me ha apoyado mucho y es lo que necesita un entrenador cuando el momento es complicado. Fue muy claro conmigo, me dio tranquilidad para salir de la situación", confesó.