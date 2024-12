Manolo Oliveros destaca a estos jugadores tras el empate del Barça ante el Betis: "Menos mal"

El FC Barcelona ha empatado (2-2) este sábado en su visita al Real Betis Belompié durante la jornada 16 de LaLiga en Primera División, con tantos azulgranas de Robert Lewandowski y Ferran Torres frente a los goles de Giovani Lo Celso --de penalti-- y Assane Diao para los béticos, en cuyas filas regresó Isco Alarcón para amargar el liderato de su adversario.

ISCO

El mediapunta Isco Alarcón, citado el viernes por el entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, para el partido de este sábado en el estadio Benito Villamarín ante el Barcelona, volvió a jugar en el equipo sevillano casi siete meses después de caer lesionado en el tramo final de la pasada temporada.

El malagueño, que ingresó al campo en el minuto 76 en lugar del canterano Mateo Flores, tuvo una dolencia de peroné en el partido del pasado curso disputado en Las Palmas el 16 de mayo y, después de tener una recaída en su recuperación en los inicios de esta campaña, el pasado 18 de noviembre empezó a ejercitarse con balón en la ciudad deportiva bética.

EFE Isco durante el Betis-Barcelona

Tras su lesión en Las Palmas, Isco, de 32 años, pasó por el quirófano, aunque la falta de consolidación en el callo en la zona operada obligó a que fuera nuevamente intervenido a principios del pasado septiembre, tras lo que ya llevaba algunas semanas de trabajos con la plantilla

HANSI FLICK

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, fue noticia también durante el encuentro al ser expulsado por su reacción tras el penalti señalado de De Jong sobre Vitor Roque.

"El penalti les devolvió al partido pero no he dicho nada a nadie, fue una reacción para mí mismo. Tengo que aceptarlo, no quiero hablar del árbitro, nunca lo he hecho. Fue una reacción porque llevó mucho tiempo mirar si era penalti o no, y si es así, no estoy seguro de que estuviera claro", afirmó.

Expulsión de Hansi Flick en el encuentro ante el Betis

"Hay que aceptarlo igual que la tarjeta roja, estoy decepcionado, pensé que nunca me pasaría, pero aquí es así y tengo que aceptarlo. No hablaré de los árbitros, no podemos cambiarlo", añadió sobre su expulsión después de la pena máxima, sin querer comparar acciones de otros partidos.

MANOLO OLIVEROS

Manolo Oliveros narró este encuentro para Tiempo de Juego y así vio el choque Oliveros del equipo de Flick: "Como se dice ahora, ni tan mal. Un empate y gracias. Es verdad que el Barça ha podido irse por delante, que iba 1-2 en el marcador, es verdad que han protestado un penalti que ha marcado Lo Celso por un penaltito, que a veces se pita, otras veces no se pita, si hay contacto o no hay contacto, pero al final lo marcó el Betis y es verdad que el Barça se puso por delante con un gol que casi, casi era fuera de juego, pero no"

"Menos mal de Iñaki Peña, que ha salvado en dos o tres ocasiones, haciendo olvidar prácticamente a Marc André Ter Stegen. Menos mal de Yamal, porque había dejado fuera del campo, les había sustituido Hansi Flick a Lewandowski y a Rafinha, pero Yamal ha dado ese pase para el 1-2 a Ferran Torres, pero luego llegó, pues seguramente lo que merecía el Betis", añadió.

EFE Gol de Lo Celso (p) (Betis, 1 - Barcelona, 1)

"Ha merecido más, merecía más durante el partido y llegó ese golazo de Diao, de tacón estableciendo el empate a 2 definitivo. Ni tan mal para el Barça, un punto más, dos partidos más que el Real Madrid, de momento líder, pero justito hoy, como dicen ahora, ni tan mal un empate frente al Betis", concluyó el narrador.

