La duda de Maldini con un jugador del Real Madrid antes de su partido frente al Milan: "A ver cómo llega"

En la previa del partido de Champions entre el Real Madrid y el Milan en el Santiago Bernabéu. El encuentro se va a jugar en mitad de la tragedia de la DANA que ha afectado a la Comunidad Valenciana y otras zonas de la península. Ante estos hechos Maldini ha querido “mandar un fuerte abrazo a toda la gente afectada”.

Sobre el partido, el experto en fútbol internacional analizó el partido que nos espera, este martes, de La Liga de Campeones. “El Madrid, el gran equipo de la historia de la Copa de Europa, el Milan, que también ha tenido fases, épocas gigantescas en la Copa de Europa, distintas épocas”, empezó a decir.

A pesar de esto, el Milan “no llega demasiado bien”. Actualmente está séptimo en la clasificación de la Serie A a dos puntos de entrar en Conference League.

“Su mejor jugador” Rafael Leao “no está jugando demasiado bien porque tiene problemas con el técnico Fonseca”. Maldini explicó que el “Madrid va a buscar la iniciativa, lógicamente Rafael Leao sería un jugador muy importante, igual que Pulisic”.

el papel de morata

Además, en este partido Álvaro Morata “vuelve al Bernabéu donde marcó ese gol tan importante para la Juventus que, entre otras cosas, impidió una final Madrid-Barça de Champions aquel año en Berlín”.

El delantero español, líder indiscutible de la ofensiva del Milan, solo ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia en sus 13 partidos como milanista: escasos resultados que son fruto del excesivo sacrificio que realiza el exjugador del Real Madrid fuera del área.

La evidente cuenta pendiente de Morata esta temporada, la falta de gol, se justifica con un excesivo trabajo fuera del área. La pasada campaña a estas alturas acumulaba más del triple de dianas. Eso sí, en Italia, su labor va más allá que cargar el área. Facilita salida de balón, aparece para mejorar la circulación ante las complicaciones del Milan e intenta nutrir de balones a Pulisic y Leao, las grandes amenazas.

Es una nueva faceta del madrileño, mucho más participativo en la base de la jugada, más acertado en el desarrollo de los contragolpes y actor principal en la construcción de las acciones de peligro. Suya fue la asistencia del gol que marcó el Milan al Liverpool. Y acumula un 85% de pases en Liga de Campeones, según las estadísticas de la UEFA.

cómo llega el real madrid

“El Real Madrid, lógicamente, llega mucho más descansado” porque “no pudo jugar ese partido que se aplazó en Valencia” por la tragedia de la DANA. Ahora solo hay que ver si “si cambia o no la posición de Jude Bellingham. Yo creo que esa es la clave” porque “Kylian Mbappé no está en un buen momento”. También hay que estar atento al juego de Vinicius “después de no haber ganado el Balón de Oro”.

Para Maldini, "el Madrid es el favorito, pero el Milan es un equipo complicado". Aunque también quiso resaltar "la capacidad que tiene el Real Madrid para, en este tipo de partidos, sobreponerse a los problemas".

