El descenso del Valladolid y el adiós de Benzema, en el Tertulión de los domingos: "Ha engañado a todos"

Este domingo hablamos en el Tertulión del descenso del Valladolid en la última jornada de Liga tras no pasar del empate a cero ante el Getafe. Los pucelanos acompañarán al Espanyol y al Elche la próxima temporada en la Segunda División.





Para eldirector de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, una de las claves fue la destitución de Pacheta y su cambio por Pezzolano: “De las destituciones que ha habido esta temporada, la que más me sorprendió es la de Pacheta”. Para Santi Cañizares, esa misma razón ha sido uno de los problemas del equipo: “Es importante la toma de decisiones y especialmente la elección de entrenador. El ejemplo del Sevilla y el Getafe contratando a Mendilibar y Bordalás, te puede fallar, pero lo normal es que esa gente que tiene 'el culo pelado', lo saque adelante”. Tomás Guaschpiensa lo mismo que Juanma Castaño y Cañizares: “Guasch: “A Pacheta le fulminan porque le meten seis en el Bernabéu. Entre Pacheta y un señor como Pezzolano, es una apuesta muy complicada”.

Manolo Lama, el narrador del partido en Tiempo de Juego en el que el Valladolid sufrió el descenso, opinó sobre este desenso: “Un equipo que tiene que salvarse y no chuta entre palos, es muy difícil que se salve. Me ha dado mucha pena porque había 25.000 personas entregadas”. Lama también criticó los problemas arbitrales: "Esto es un problemas de los árbitros de este pais, que tienen confundidos a los jugadores, entrenadores, periodistas, presidentes, a ellos mismos y al mundo entero. No se sabe cuándo es mano".

Benzema dice adiós al Real Madrid

Este domingo Karim Benzema se despidió del Real Madrid con un gol desde el punto de penalti. El francés, después de los rumores de esta semana, se marcha finalmente y su destino será muy probablemente Arabia Saudí.

Para Manolo Lama, "Benzema ha engañado a todos; le dijo a un compañero suyo del vestuario que iba a seguir. Arancha Rodríguez dijo que se iba pero ha jugado con su futuro, por eso Ancelotti sale a rueda de prensa y dice que va a cumplir el año que le queda". Tomás Guasch cree que "la oferta es irrenunciable. El año de Benzema es el que ha sido, no sé si es capaz de liderar al Real Madrid el año que viene. No había otra solución que marcharse".

Paco González ve que el problema de ahora del Real Madrid es el futuro: "Ahora, ¿qué?. No hay en el mercado el jugador que llene el ojo. En es momento hay grandes proyectos, pero para ponerlo ahora en el Real Madrid, Kane y poco más".

Los equipos que se salvan

Las lágrimas inundaron la grada del Nuevo Zorrilla apenas un año después de regresar a la elite del fútbol español. Nunca le había ocurrido en su historia al Real Valladolid, bajar nada más ascender, incapaz de hacer un gol al Getafe ante su afición y lamentando el disparo de Gonzalo Plata que acarició la escuadra en el minuto 90.



La fiesta de los jugadores del Getafe, que se salvaron con el impulso José Bordalás en la recta final del campeonato, contrastó con los futbolistas del Valladolid que se quedaron hundidos y las miradas perdidas en el césped. Sintiendo el dolor de su afición. Un solo triunfo en las siete últimas jornadas sentenciaron al equipo de Pucela. Sin surtir efecto haber prescindido de Pacheta. Con Pezzolano al mando, en la apuesta por un técnico sin experiencia en el fútbol español, el conjunto vallisoletano logró 12 de 33 puntos. Sin lograr un solo gol en las dos últimas jornadas decisivas para evitar el dolor de caer a Segunda.

Con calidad, definiendo con una picadita de balón repleta de clase. Y con tranquilidad a la hora de lanzar un penalti decisivo. Adrián Embarba se convirtió en el gran héroe que evitó el descenso del Almería cuando se veía en el pozo. La derrota en casa de un Espanyol ya descendido, que exhibió orgullo hasta su último minuto en Primera, revolucionaba toda la pelea por evitar el descenso hasta que irrumpió con fuerza Embarba en la que fue su casa.



Se convirtió de paso en el futbolista de más edad, cumplidos los 31 años, que marcaba un doblete en Primera para el Almería. Con el VAR asumiendo un papel principal. Decisivo para señalar un penalti a Ramazani que en primera instancia el colegiado castigó con cartulina amarilla al atacante, al interpretar simulación.

Con el título decidido hace semanas, la emoción de LaLiga se centró en sus últimas entregas en la agónica pelea por la salvación. Con muchos equipos implicados, la última jornada dejó celebraciones de alivio para equipos que lo han pasado mal. Especialmente un Valencia diseñado para otras batallas, al que Rubén Baraja logró sacar de la quema con una apuesta clara por los jóvenes valores de la cantera. No le fallaron y en casa del Betis apareció de nuevo Diego López, al que muchos comienzan a comparar con David Villa, para sellar el punto de la permanencia ansiada.



Otra estrella emergente como Gabri Veiga se pudo despedir del equipo de su corazón dejándolo salvado y con dos grandes goles que permitieron al Celta poner fin a una caída que le provocó estar en peligro cuando ya no lo esperaba. Derrotó al campeón, el Barcelona, y desató la fiesta en Vigo. Beso al escudo y llanto desconsolado del gran protagonista que apunta a la Premier. El Getafe cumplió en Valladolid sin conceder apenas ocasiones al rival para sacar un punto que le salvaba y el Cádiz hizo lo mismo en casa del Elche para firmar su cuarta temporada consecutiva en Primera.