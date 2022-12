Hablamos en el Tertulión de Tiempo de Juego de los domingos de la gran final del Mundial de Qatar, en la que Argentina ganó su tercer título después de derrotar en los penaltis a Francia. Leo Messi fue elgido MVP del torneo, mientras que Mbappé ganó la Bota de Oro tras su hat trick en la final.

¿Ha sido la mejor final de la historia de los Mundiales?:

Lama: Argentina le ha dado un baño en los primeros 70 minutos a un campeón del mundo, ha sido dueño y señor. A partir del 70, penalti de Otamendi y ya es una locura, un espectáculo. Ha sido un escándalo de partido. Si no te gusta, no te gusta el fútbol. Scaloni ha tenido el mayor éxito, unir a la afición con un equipo. En cada frase emocionaba, a mí me ha emocionado y ha llegado a la gente.

Paco González: Para mi es la más emocionante que yo he vivido. Lo que ha pasado hoy desde el 80 al 120 y del 3-3 al pitido final es una locura increíble que no voy a olvidar nunca. Lo que ha hecho Scaloni ah sido una barbaridad, ha hecho un puzzle a partir de una pieza. Si hay un país que anhelaba un Mundial, que lo necesitaba y que lo va a disfrutar, es Argentina,

Miguel Rico: Recuerdo la del 66, Inglaterra-Alemania con gol fantasma y que acabó 4-2. Pero la de esta tarde ha sido tremenda. Para mí ha sido la mejor.

Tomás Guasch: No ha sido la mejor final, como la del 70 de Brasil no he visto nada igual porque había 5 Messis.

Pérez de Rozas: Me quedo con la final que España ganó en Sudáfrica, fue una p... locura. Con la parada de Casillas que ha sido como la de hoy del 'Dibu' Fernández. Parecía un amistoso, parecía que Messi lo iba a ganar con esa facilidad y en un minuto ha cambiado todo.

Roberto Palomar: De lo que he visto, sin duda, la mejor final. Ha sido uno de los mejores partidos que he visto nunca.

Cañizares: La mejor final que he visto porque Argentina la ha tenido que ganar tres veces. Nunca he visto tantas alternativas, tantos estados de ánimo. El hambre de Argentina, la necesidad de ganar, cómo un gol cambia absolutamente todo... Todo lo futbolístico se puede analizar desde el estado de ánimo. La parada que hace Dibu es impresionante por el momento en el que lo hace, es una actuación decisiva.

David Albelda: Podríamos decir que sí pero si hacemos un análisis más técnico, ha sido una final de muchos errores y por esto tantos goles. Y el duelo Messi - Mbappé, que han metido cinco de los seis goles.

Siro López: En la del 70 no hubo mucha final, la semifinales fue mucho mejor. Me quedo con la final de hoy porque ha tenido todo: emoción, tener que levantar un partido, la reacción de Francia y domina...

Antonio Ruiz: Para mí, el mejor Mundial y la mejor final, el de Sudáfrica.

Pedro Martín: Es la más emocionante de la historia, pero ha habido tres goles de penalti, gol bueno ha sido uno.

Las notas para el Mundial de Qatar

Paco González: Con la final, sube a 7. Hasta el Francia – Inglaterra le ponía un 5 pelado

Miguel Rico: Un notable, pero era partidario de que se hubiera jugado en otro sitio por razones obvias.

Pérez de Rozas: Es lamentable que se haya jugado en Qatar y le pondría un notable,

Roberto Palomar: Deportivamente, un 6,5 - 7; me ha gustado el protagonismo de los equipos pequeños. No me convencen ni las fechas ni el sitio

Cañizares: Le doy un 8,5; la única pega, lo que habéis comentado. Las fechas sí que las apruebo; el lugar, no.

Albelda: Le doy un aprobado justito porque muchas selecciones de las que considerábamos importantes han pasado sin pena ni gloria, como España, Bélgica, Alemania.

Tomás Guash: El primer partido serio fue el Francia – Inglaterra. Suspensazo, sabiendo que es esto es la máxima expresión del fútbol.

Siro López: Le doy un 6, uniéndolo todo. Ha habido 3-4 partidos que vamos a recordar pero no mucho más.

Pedro Martín: Le daría un 6,5, por juego ah sido el mejor desde Francia 98. No me extrañaría que la FIFA valore que se juegue el Mundial en invierno.