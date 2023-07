El adiós a Luis Suárez, en el Tertulión de los Domingos: "Era imposible discutir con él"

El Tertulión de este domingo comenzó con el recuerdo a Luis Suárez, el primer Balón de Oro nacido en España y que ha fallecido a los 88 años.

Luis Suárez, en su etapa en el BarcelonaCordon Press

Fallece Luis Suárez, único Balón de Oro español El mítico exfutbolista gallego ha perdido la vida a los 88 años. En 1960 se convirtió en el único futbolista nacido en España en ganar el Balón de Oro. Ha fallecido en Milán. 09 jul 2023 - 10:21

Un homenaje a Luis Suárez que se inauguró con las palabras de Tomás Guasch. Para él, Luis Suárez "era un tipo de un talento descomunal" y consideró que "fue un error del Barça vender a Suárez" y lamentó que "nos vamos quedando muy solos" después del fallecimiento de Amancio hace unos meses.

Siguiendo en la misma línea, Miguel Rico añadió que Suárez "fue Iniesta antes que Iniesta y Xavi antes que Xavi" y se une a ese argumento Elías Israel al señalar que fue "un adelantado a su tiempo" e indicó que fue "único como futbolista y como persona".

Santiago Cañizares, por su parte, recordó los momentos que ha vivido con él y reconoció que le sorprendía "su deje gallego" aunque llevaba muchos años fuera de Galicia.

Curiosa fue la anécdota de Emilio Pérez de Rozas porque en su casa "mi padre era muy cercano a Kubala y mi tío estaba con Luis Suárez" y no dudó en apuntar que "el teléfono de Luis Suárez estaba a disposición de todo el mundo".

Por último, Siro López se mostró agradecido por poder vivir la última época del jugador con 37-38 años ya que "pude saborear lo pedazo de futbolista que era".

CASO MBAPPÉ

Un día más en este verano, Mbappé sigue siendo tema en el Tertulión después de las últimas noticias del supuesto enfado de algún jugador del PSG por las palabras del galo y que ya explicó en la noche del sábado el periodista de RMC Thibaud Leplat en Tiempo de Juego.

Elías Israel consideró que todos estos pasos sirven "para visibilizar un divorcio y muestran un camino de no retorno". Sin embargo, Santiago Cañizares dejó las dudas de su comportamiento encima de la mesa porque "no me deja tranquilo que no sea capaz de ser uno más en el vestuario".

Mientras tanto, el Real Madrid sigue esperando una postura pública de Mbappé para abordar el fichaje, tal y como viene informando Arancha Rodríguez en COPE. Además este lunes regresa al trabajo el equipo de Carlo Ancelotti con la presencia de los nuevos fichajes.

EL MERCADO DEL BARCELONA

El Barcelona sigue interesado en el centrocampista del Girona Oriol Romeu para sustiuir a Sergio Busquets y ya informó Víctor Navarro que el club blaugrana intensifica las negociaciones para poder afrontar el fichaje.

Por otro lado, los de Xavi también regresan este lunes al trabajo con 27 jugadores y entre ellos estarán Dest, al que el Barça busca una salida, al igual que a Lenglet, con destino Premier posiblemente. Además, Collado podría irse al Betis y con Nico González, el equipo culé busca una cesión.

Caso aparte es el de Abde ya que será Xavi quien decida dependiendo de los atacantes que terminen quedándose en la plantilla. No hay que olvidarse que no pueden inscribir ni a Iñigo Martínez ni a Gundogan hasta que no haya salidas y entre ellas podrían estar Ferran Torres, Eric García y Kessie que tienen el cartel de transferible.