Zlatko Dalic, en rueda de prensa: "Me gustaría tener a Dani Olmo en Croacia"

Zlatko Dalic, seleccionador croata, se rindió al juego y personalidad de Dani Olmo, al que aseguró le gustaría tener en su equipo para esta Eurocopa 2024 en la que se enfrenta a España este mismo sábado.

"Sí", respondió tajante sobre si le gustaría que Dani Olmo jugara con Croacia al ser preguntado en rueda de prensa en el Olímpico de Berlín.

Olmo avisó este jueves del "hambre" de los croatas y de su peligro, algo que Dalic quiso agradecer, mostrando la buena sintonía que tiene con el atacante español.

"La clave en nuestro juego es la calidad que demuestran los jugadores. Esta tensión y fuerza es lo más importante. Me gustaría agradecer a Dani Olmo por sus palabras, nos conoce y es una lástima que no esté en nuestra selección", añadió.

Press conference | Zlatko Dali? ??? "I have decided my starting lineup for tomorrow's game long ago. We are clear on what we have to do, and we have solutions among the substitutes as well. I believe in this team"#EURO2024#ESPCRO#Family#Vatreni??‍?? pic.twitter.com/Rfd6ln1rgt