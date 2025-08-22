De Zerbi, muy tajante con el caso Rabiot: "En el campo hay que mostrar c******"

El Olympique de Marsella juega mañana ante el París FC su segundo partido de la Ligue One. En la previa del encuentro, su entrenador, De Zerbi, ha seguido indagando en el problema que se está generando con Adrien Rabiot, quién tuvo un enfrentamiento el pasado 18 de agosto en el vestuario con su compañero Jonathan Rowe tras la derrota del Marsella en el estreno liguero contra el Stade de Rennes.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Adrien Rabiot del Marsella durante el partido de la Ligue 1 entre el Stade Rennais (Rennes) y el Olympique de Marsella (OM) en el Roazhon Park el 15 de agosto de 2025 en Rennes, Francia.

la postura del entrenador

Ante esta situación, De Zerbi fue muy claro en rueda de prensa: "Podría haber hecho como si no viera nada. Pero no pierdo mi dignidad por no perder el campeonato. Yo siempre apoyaré al club. Sí, no se rompieron los dientes, pero esta pelea, nunca había visto algo así. Veía al médico intentando reanimar al otro jugador en el suelo, Rowe y Rabiot peleando..."

EFE Adrien Rabiot (i) del Marsella y Breel Embolo (d) del Mónaco, en acción durante el partido de la Ligue 1 francesa entre el Olympique de Marsella y el AS Mónaco en Marsella, Francia, el 1 de diciembre de 2024

En el conflicto se ha metido también Véronique Rabiot, madre del futbolista sobre la que De Zerbi tuvo las siguientes palabras: "En el entorno de Rabiot se dicen cosas falsas. La madre olvidó dos cosas: yo decidí hacerlo capitán en París. Y en un año, le di más atención y cariño a su hijo que al mío propio. Es una decisión justa, donde lo aprecio como hombre."

"En un lugar de trabajo, si dos empleados se pelean, como en un pub inglés, con un compañero tirado en el suelo porque ha perdido el conocimiento (Bakola), ¿qué debe hacer el empleador en Francia? Hay dos soluciones: la suspensión o el despido," añadía.

Ya para finalizar, el técnico italiano dejó la siguiente conclusión sobre Rabiot: "En el campo hay que mostrar "cojones", como dicen. Pero no entre compañeros. Nadie debe creerse más fuerte que el club".

apartado y con contrato

A todo esto hay que añadir que Adrien Rabiot está apartado del resto de sus compañeros y sigue teniendo contrato hasta junio de 2026, pero todo apunta a que la próxima ventana de fichajes será clave para definir su destino y cerrar un culebrón que promete seguir dando que hablar en la Ligue 1.