Zarpazo de Pogacar en el Galibier

El esloveno Tadej Pogacar protagonizó un zarpazo en el ascenso al Gallibier, primera cita con la alta montaña en el Tour de Francia, que le permitió obtener en la meta de Valloire su duodécima victoria de etapa y recuperar el maillot amarillo que había perdido la víspera. El ganador del pasado Giro de Italia entró en solitario en la meta y afianzó su favoritismo para conseguir su tercer triunfo en la ronda gala.

