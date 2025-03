El Zaragoza fulmina al entrenador y al director deportivo: Suenan Gabi y JIM

El Real Zaragoza vive una situación dramática. El equipo suma 7 partidos sin ganar y solo ha sumado 7 de los últimos 30 puntos. Una racha pésima que ha hecho que el equipo pueda caer este domingo a los puestos de descenso a Primera RFEF si el Eldense derrota en su estadio al líder, el Mirandés. La afición está de uñas y desde la propiedad se ha optado por dar un cambio radical de timón cargándose de un plumazo al director deportivo y al entrenador.

comunicado oficial

El Real Zaragoza finaliza la relación contractual de nuestra entidad con el director deportivo Juan Carlos Cordero y el entrenador Miguel Ángel Ramírez, así como con el equipo de trabajo de la dirección deportiva y el cuerpo técnico del entrenador.

LALIGA Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Real Zaragoza.

Desde el Real Zaragoza queremos agradecer la dedicación, la profesionalidad, el esfuerzo y el trabajo que tanto Juan Carlos como Miguel Ángel han demostrado durante su etapa en el Real Zaragoza. Asimismo, les deseamos la mayor de las suertes en los nuevos retos profesionales que afronten a partir de ahora.

el mal momento del equipo

Víctor Fernández arrancó la temporada como entrenador, pero el pasado 18 de diciembre dimitió en plena rueda de prensa después de perder por 2-3 ante el Oviedo en La Romareda: "No soy lo suficientemente bueno, he intentado todo y no soy capaz de corregir esta situación", alegó la leyenda del club.

Se optó por Miguel Ángel Ramírez, un técnico que la pasada campaña había firmado una excelente campaña con un Sporting de Gijón que finalizó quinto, pero las cosas no le han salido y solo ha ganado 1 de sus 10 partidos como entrenador. La situación es preocupante y el equipo, que lleva 12 años en Segunda puede acabar perdiendo otra categoría más. Según ha podido saber COPE, los principales candidatos al banquillo son Juan Ignacio Martínez (JIM) y Gabi, ex capitán del equipo, y actualmente entrenador del filial del Getafe.