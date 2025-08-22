Yerry Mina desvela el mal trago que vivió en el Barcelona: "Valverde no me dirigió la palabra en siete meses"

El futbolista colombiano, que ahora juega en la Serie A, ha concedido una entrevista a la Gazzetta dello Sport en la que repasa su vida y habla de su etapa de 7 meses en el Barcelona en el año 2018: "De pequeño lo escribía en la pared de mi casa: quiero ser futbolista profesional y mantener a mi familia" y lo logró. Yerry Mina es una de las estrellas de la selección colombiana. Ha militado en el Palmeiras, el Barcelona, el Everton, la Fiorentina y ahora es el líder indiscutible del Cagliari.

El cafetero cuenta como fue su elección por el equipo catalán, aunque no durase ni una temporada entera en la Ciudad Condal: "Estaba el Real Madrid, pero yo quería ir al Barcelona. Llegué y Valverde solo me habló el primer día. Durante siete meses no me dirigió la palabra, y aunque ganamos la Liga y la Copa, jugué poco y sufrí una lesión en el pie tras una falta de Rakitic en un entrenamiento". Al menos pudo ser compañero de Messi, algo que guarda con gran cariño: "Siempre quería ganar. Hay que seguir su ejemplo".

Agencia EFE Yerry Mina con el FC Barcelona en un partido de Liga contra el Celta de Vigo

Por último, comenta como fue su salida del equipo blaugrana y su marcha a la Premier League para fichar por el Everton: "Quería dejar Barcelona aunque la afición me adoraba. Pero quería jugar. Me llamó Mourinho, que estaba en el Manchester United. Me dijo: 'Si estás bien, juegas'. Pero tenía que recuperarme. Marco Silva me convenció para ir al Everton. Fueron cinco años maravillosos, tuve a Ancelotti, un grande. Empezamos bien, pero luego cinco de nosotros nos lesionamos. ¡Qué bonita es la Premier!', ha finalizado.