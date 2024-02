Xavi carga contra LaLiga: "No tiene ninguna lógica que juguemos el sábado"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el partido contra el Getafe de este sábado en la jornada 26 de LaLiga EA Sports, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, es una nueva "final" para "seguir en la carrera" por el título liguero, pese a que reconoció que sigue estando complicado revalidar el éxito doméstico del año pasado.

"Hablamos demasiado en rueda de prensa y es momento de actuar. El equipo ha tenido una reacción muy buena y ahora es momento de no fallar en ningún partido si queremos optar a ganar la 'Champions' y LaLiga. Mañana es otra final, con 3 puntos importantísimos para seguir en la carrera", aseguró en rueda de prensa.

Por ello cree que es un partido "muy importante" ante un Getafe "muy bien entrenado y preparado" por José Bordalás. "Tienen jugadores siempre agresivos, bien entendida la palabra agresivos. Para mí no es un equipo defensivo, es un equipo valiente que aprieta arriba y con línea defensiva adelantada. Ha puntuado en el Metropolitano, saca rendimiento a sus futbolistas y es un rival complicado pero son tres puntos muy importantes en la lucha hacia el título de Liga", reiteró.

"De los equipos de Bordalás puedo decir que me gusta su intensidad y su agresividad y que compiten muy bien. Saca un rendimiento extraordinario de sus equipos. Que sean agresivos no quiere decir que sean defensivos. Tendremos que estar muy bien ordenados en defensa porque juegan muy vertical y directo. Para mí es de elogiar lo que está haciendo Bordalás", añadió.

Además, Xavi aseguró que no bajarán los brazos y menos tras recortar puntos a Real Madrid y Girona en la anterior jornada. "En LaLiga, mientras podamos de forma matemática, lucharemos. Sacamos tres puntos al Girona y dos al Real Madrid. Cada semana es una historia diferente, lo que no podemos hacer es fallar nosotros y menos en casa. No tiramos la toalla por ganar LaLiga pero sabemos que está complicado", reconoció.

"Ganar nos daría más tranquilidad y una semana para descansar. Nos iría muy bien ganar, claro, para intentar escalar posiciones. En caso de victoria dormiríamos segundos y de alguna manera metes más presión al Girona y al Madrid. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar los 3 puntos en un partido muy difícil contra el Getafe", manifestó el técnico de Terrassa.

En cuanto a Robert Lewandowski y su reciente mejora de cara a gol, aseguró que es cosa del equipo. "Lo de Robert es consecuencia de la mejora del equipo, por eso tiene más ocasiones de gol y está mejor posicionado. Atacamos y defendemos más ordenados. Robert ha tenido más efectividad y es fruto de que estamos mejor y más intensos", apuntó.

Eso sí, apenas han tenido descanso tras jugar el miércoles contra el Nápoles (1-1, con gol del polaco) en la Liga de Campeones. "Veremos cómo llegamos todos. Hoy hemos hecho entrenamiento de recuperación, de vídeo y más táctico. No tenemos apenas tiempo para descansar. Es momento para que jueguen los mejores, algún cambio haremos pero no muchos. Queremos ganar este partido, que es muy importante y trascendente para lo que queda de temporada", apeló.

"Hubiera sido mucho mejor poner el partido el domingo o el lunes pero nos ha tocado este horario y no es excusa. Competiremos e intentaremos sumar los 3 puntos", señaló Xavi al respecto del calendario. Por otro lado, preguntado por su relevo en el banquillo 'culer', aseguró que sería mejor dar continuidad al 'ADN Barça'. "Para mí el nuevo entrenador debería tener continuidad en el ADN barcelonista que tenemos todos dentro. Pero no puedo dar nombres, evidentemente", aportó.