Xabi Alonso confirma que seguirá en el Bayer Leverkusen: "Todas las cartas están sobre la mesa"

El entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha puesto fin este viernes a los rumores de una posible salida al término de la presente temporada y ha confirmado que continuará en el equipo alemán: "Mi trabajo en el Bayer aún no ha terminado. Quiero ayudar al club, ayudar a los jugadores a seguir desarrollándose, la directiva es estupenda... todo es fantástico aquí. Aún soy un entrenador joven, pero creo que esta es la mejor decisión para mi futuro. Me he tomado mi tiempo y estoy seguro de ello"

"Cuando se tomó la decisión, quise compartirla. La gerencia, el equipo, el personal: todos aquí me trataron con respeto y eso es exactamente lo que quería devolver. Ahora todas las cartas están sobre la mesa y ahora todos tenemos que darlo todo para lograr nuestros objetivos”, señaló Xabi.

Un Xabi Alonso que durante los últimos meses ha estado en varias quinielas para ocupar la próxima temporada banquillos como el del Bayern Munich o el del Liverpool, ya que tanto Thomas Tuchel como Jurgen Klopp han confirmado que no seguirán en sus respectivos clubes. Además, antes de que se confirmara la continuidad de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, Xabi Alonso sonó también con fuerza para ocupar el banquillo merengue.

Respecto al intereses despertado por estos clubes, declaró que "no sería correcto" por su parte hablar de ello en este momento.

"Para mí de lo que se trata es que como entrenador aquí tengo la sensación de que 'quiero quedarme aquí, me siento bien aquí'", reiteró. En cuanto a la próxima temporada, señaló que el equipo quiere seguir evolucionando.

"Naturalmente es un gran año, pero queremos seguir siendo ambiciosos en todas las competiciones. Queremos mantener unido el núcleo del equipo y también pensamos a largo plazo. No obstante, ahora la atención se centra en las próximas semanas". declaró.

“Lo más importante para nosotros en este momento es el partido de mañana. Todos los jugadores han vuelto y todos estaban felices de volver a entrenar juntos. Hoy fue el primer y último entrenamiento juntos antes de recibir al Hoffenheim . Queremos empezar esta próxima fase con un buen partido”, apuntó el entrenador.