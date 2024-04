Vuelve el Dream Team: Este es el impresionante equipo de Estados Unidos para París 2024

La selección estadounidense anunció este miércoles la constelación de estrellas que formarán su equipo en los Juegos de París, encabezado por el veterano LeBron James, que disputará su cuarta y última cita olímpica, y con la presencia definitiva de Joel Embiid, que había sido nacionalizado por Francia, pero finalmente formará parte de este nuevo 'Dream Team', claro favorito al oro en la capital francesa.

LeBron James, que vuelve a un equipo olímpico tras su última presencia en Londres a sus 39 años, y Anthony Davis (Lakers), Bam Adebayo (Heat), Devin Booker y Kevin Durant (Suns), Stephen Curry (Warriors), Anthony Edwards (Timberwolves), Joel Embiid (Sixers), Tyrese Haliburton (Pacers), Jrue Holiday y Jayson Tatum (Celtics), y Kawhi Leonard (Clippers) serán los jugadores que representen al actual campeón olímpico en la cita de París.

