Golpe de efecto el realizado por el Real Madrid en la noche de este domingo al conseguir con gran solvencia la victoria en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (4-1). Partido que tuvo a Vinicius Jr como gran estrella - marcó tres goles, y todos en la primera parte - y fue nombrado el MVP de la final.

Vinicius Jr, MVP de la final de la Supercopa de España

Al término del encuentro, Vini atendió a los medios en rueda de prensa y mostró uno de sus lados más humildes y provocó la reacción de Paco González durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego: "Nunca le había escuchado esto". Las palabras íntegras del jugador brasileño las puedes escuchar si pinchas en el audio que aparece a continuación.

Vinicius, partido para la historia

El brasileño Vinicius Jr, delantero del Real Madrid, consiguió el primer 'triplete' en un partido de Supercopa bajo el actual sistema de fase final con la participación de cuatro equipos.

Los otros jugadores de la historia que han logrado un 'triplete' en partidos de Supercopa son Francisco Higuera, en la vuelta del torneo de 1994 entre el Barcelona y el Zaragoza (4-5); Raúl González, en la vuelta de 2011 entre Real Madrid y Zaragoza (3-0); el maliense Frederic Kanoute, en la vuelta de 2007 entre Real Madrid y Sevilla (3-5); y el argentino Leo Messi, en la vuelta entre Barcelona y Sevilla (4-0).

Vinicius Junior conversa con su presidente Florentino PérezEFE

Además, Vinicius se ha convertido en el cuarto jugador del Real Madrid en hacer un 'hat-trick' al Barcelona en solo una mitad. Como recoge nuestro compañero Pedro Martín, los anteriores fueron Barinaga en 1943 (en el viejo Chamartín), Narro en 1951 (en el Bernabéu) y Zamorano en 1995 (en el Bernabéu)

Vinicius se acordó de Cristiano Ronaldo

Vinicius también fue noticia por la celebración de sus goles y sobre todo destaca la del primer gol. El brasileño hizo la famosa celebración 'Siuuu' de Cristiano Ronaldo.

La final se disputaba en el actual campo del luso en Arabia Saudí, del equipo Al-Nasr, y no dudó en emular a su "ídolo" como reconoce el nuevo '7' del Real Madrid.

Vinicius emula celebración de Cristiano Ronaldo

"La gente de Arabia tiene un gran cariño hacia mí y estoy muy ilusionado con mi equipo. Hemos hecho el partido casi perfecto", añadía Vinicius Jr durante la rueda de prensa postpartido.

Agradecimientos

De las primeras palabras de Vinicius durante su comparecencia fue de agradecimiento después de todo lo que ha vivido durante las últimas lesiones debido a las lesiones que ha sufrido: "Como he dicho en todas las entrevistas, gracias a mi fisio y a los médicos y fisios del Real Madrid y a todos mis compañeros que me han dado la confianza para llegar a mi mejor versión, que todavía no tengo porque solo tengo 3 partidos".

Su lado más humilde

Vinicius también dejó imágenes de enfrentamientos con jugadores del Barcelona y un 'taconazo' que recibió la reprimenda de su técnico Carlo Ancelotti durante y después del choque.

Vinicius con la medalla de campeón de la Supercopa de EspañaEFE

Tras recibir su trofeo de MVP, Vinicius se sinceró: "Yo no soy un santo, a veces hablo demasiado o hago regates que no debo, pero estoy aquí para mejorar", aunque también añadió lo siguiente: "Me quedo muy triste porque todo el mundo quiere pegarse conmigo porque saben que luego saldrá en la prensa que Vini ha hecho esto o lo otro, pero sigo aprendiendo día a día".

Estas palabras provocaron la reacción de Paco González: "En el campo es caliente, pero el tío es humilde en las declaraciones".

