Vinicius: "Los árbitros en Europa defienden más a los jugadores que dan espectáculo"

El jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr, habló en la previa del encuentro que su equipo disputará ante el Atlético de Madrid, en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Durante su comparecenca, Vinicius habló de la diferencia del arbitraje en España con el arbitraje en Europa: "En Europa defienden más a los jugadores que dan espectáculo"

"Eso es importante para nosotros, porque penalizan más a los jugadores que dan patadas y paran el juego", añadió.

Por otro lado, Vinícius expresó un deseo a las altas esferas del Real Madrid, al descartar con rotundidad buscar una salida rumbo a Arabia Saudí y asegurar que espera "renovar cuanto antes" con el club blanco y convertirse en una de sus leyendas.

"Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá podamos renovar mi contrato cuanto antes porque soy feliz aquí", dijo Vinícius en su comparecencia en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas para zanjar de una vez por todas los rumores sobre su futuro.

"Cumplo mi sueño de jugar con los mejores jugadores del mundo, con el mejor 'mister' y presidente, con la mejor afición. Todo el mundo me quiere y no podía estar en mejor sitio que el Real Madrid", añadió.

La propuesta de 1.000 millones de euros en cinco años de contrato en Arabia Saudí, que ya ha intentado en dos ocasiones en los seis últimos meses fichar al delantero brasileño para la próxima temporada, no será aceptada por 'Vini'.

"Estoy aquí para seguir la historia, devolver todo lo que este club me ha dado, lo que me ha dado el presidente", afirmó con agradecimiento hacia Florentino Pérez.

"Ojalá pueda seguir marcando más goles, cumpliendo más partidos con esta camiseta porque mi sueño de niño era llegar hasta aquí. Ahora ya tengo una historia, me la he ganado y he entrado en la del club, que es muy complicado, como antes hicieron muchas leyendas. Quiero ser como ellos", sentenció.