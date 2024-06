El vídeo viral de la 'mejor jugada' de Inglaterra en la Eurocopa hasta el momento

Uno de los signos distintivos de la afición inglesa siempre ha sido su capacidad para ingerir cerveza antes de los partidos. Su ritual suele ser quedar en los aledaños del estadio unas horas antes del encuentro y disfrutar de unas pintas antes de entrar a animar a su equipo, pero muchas veces la ingesta es algo descontrolada y nos puede dejar imágenes tan curiosas como la que hemos visto durante la previa del Dinamarca-Inglaterra.

Un aficionado inglés se quedó completamente dormido en la previa del partido y a las puertas de un bar. No habría sido una imagen tan llamativa si sus 'amigos' y compatriotas no hubieran decidido utilizar la cabeza de este aficionado como un 'posavasos'. Lo increíble de esta imagen es la capacidad de equilibrio de este hombre, a pesar de estar dormido y de no saber que en su cabeza reposaba un vaso de cerveza, que además se iba llenando poco a poco gracias a la colaboración de algunos espontáneos que no dudaron en regalarle un poco de su propia bebida.