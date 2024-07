El vídeo más viral del Tour de Francia: Le tiran por una ladera por molestar a los corredores

Ocurrió el pasado martes en pleno Galibier, pero se ha vuelto viral en las últimas horas. Se trata del vídeo del Tour de Francia que más visitas acumula y no es ni el espectacular descenso de Pogacar del coloso alpino ni el brutal ataque del esloveno ni siquiera la bronca entre Almeida y Ayuso en la ascensión con aspaviento incluido del portugués.

El protagonista es un desconocido aficionado y su comportamiento se ha ganado el aplauso de la inmensa mayoría del mundo del ciclismo pese a lo peligroso de su acción y las consecuencias que pudo haber tenido. Sin embargo, no lo dudo. El respeto al ciclista estaba por encima o eso pensó.

El ciclismo es un deporte muy particular. Los aficionados están muy cerca de los ídolos e incluso pueden acceder a ellos, cosa impensable en muchos otros. Esta claro que una ascensión no sería lo mismo sin el público, pero este debe comportarse y respetar a los corredores. Las organizaciones están hartas de pedir que no se corra al lado de los ciclistas y no se les toque, pero muchos hacen caso omiso de ello.

Eso mismo hizo un aficionado en la subida al Galibier, se puso a correr al lado de los ciclistas hasta que se topo con otro que se puso en su camino y lo mandó de un empujón rodando por una ladera de la montaña. Un acción muy peligrosa, pero efectiva y que ha sido muy aplaudida. ¿Hizo bien?