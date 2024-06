Verstappen saldrá desde la 'pole'; Carlos Sainz partirá cuarto y Fernando Alonso, decimoquinto

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha firmado este sábado la pole para la carrera del domingo del Gran Premio de Austria, undécima prueba del Mundial de Fórmula 1, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) partirán cuarto y decimoquinto, respectivamente.

Con un registro de 1:04.314, el tricampeón del mundo se garantizó su segunda pole del fin de semana en un sábado redondo en el que también logró la victoria en la carrera al esprint. Junto a él, en primera fila, arrancará el británico Lando Norris (McLaren), segundo.

