Verstappen y Norris siguen recortando a Piastri en la fiesta de Russell en Singapur

Triunfo incontestable de George Russell en Mercedes en una carrera que el británico dominó de principio a fin y que volvió a evidenciar que a Oscar Piastri, cuarto, se le está haciendo muy largo el Mundial. El australiano saldrá de Marina Bay con 22 puntos sobre Lando Norris y 63 con respecto a Max Verstappen, segundo y tercero en Singapur. Su renta cada vez es menor y queda todavía un mundo por delante.

No fue el mejor día para Fernando Alonso que acabó octavo, pero al que una malísima parada en boxes de 9'2 segundos, le obligó a tener que remontar y le impidió quedar más arriba. Carlos Sainz consiguió un valiosísimo punto, al ser décimo, que sabe a gloria después de haber salido en la parte trasera de la parrilla tras una penalización a los dos Williams.