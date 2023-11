Verstappen dice haberse sentido como un payaso durante el show de presentación de la F1 en Las Vegas

Max Verstappen se ha mostrado sin pelos en la lengua tras el show por todo lo alto para presentar el Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas.

La puesta en largo constó de música en directo de varios artistas, fuegos artificiales, y presentación de los pilotos que iban saliendo de una especie de cajas gigantes.

Al actual campeón del mundo no parece haberle gustado demasiado la previa: "No me gusta todo lo que hay alrededor" de este fastuoso Gran Premio. "Para mí, se pueden ir saltando este tipo de cosas", dijo Verstappen que se refería a toda la 'parafernalia' de la presentación. "Al final, estás ahí parado, te sientes un payaso".

Sin embargo, entiende que el 'Gran Circo', por cuestiones empresariales, celebre un gran premio en la ciudad por excelencia de los casinos en Estados Unidos: "Esto tiene un 99% de espectáculo y un 1% de evento deportivo".