La verdad sobre la fotografía viral de la pierna del jugador de Osasuna Rubén García: "Aquí termina todo"

Rubén García volvió a demostrar el pasado sábado por qué es uno de esos futbolistas capaces de marcar la diferencia en Osasuna, con un golazo de falta que abrió la lata ante el Athletic, para demostrar que en su octava temporada sigue siendo importante. Si pinchas en el siguiente audio podrás escuchar cómo se vivió ese golazo en Tiempo de Juego.

El jugador de Xàtiva abrió el marcador con un auténtico golazo de falta, un golpeo seco y potente desde muy lejos que no dejó opción a Unai Simón. Su mirada antes del lanzamiento ya anunciaba que la intención era directa a portería, y la ejecución confirmó la enorme calidad técnica que atesora.

Además de por ese gol, Rubén García también fue noticia durante las últimas horas por la imagen de su pierna que se hizo viral por la cantidad de venas que se le marcaba en un día "de relax".

Tras el revuelo generado, el propio jugador ha explicado la intrahistoria de esa imagen. A través de las redes sociales ha explicado que esa foto es debida a una prótesia: "Aquí termina todo, me ha pillado un fotógrafo poniéndome la pierna. Ni era IA, ni era mi pierna".

A sus 32 años, Rubén vive un momento de plena madurez futbolística. Los números hablan por sí solos: 872 minutos disputados en Liga en 16 partidos.