¿Vendería Maldini a De Jong y Araújo para comprar a Mbappé?

Deco, director deportivo del Barcelona, pasaba este miércoles por los micrófonos de TV3 en una entrevista en la que hablaba de la actualidad del club, aseguraba que el anuncio de Xavi les pilló de sorpresa y apuntó que todavía no había nada decidido sobre quién será el nuevo técnico azulgrana.

En su papel de encargado de elaborar la plantilla también fue cuestionado por el gran nombre que estará en el mercado el próximo verano: Kylian Mbappé. El francés sigue deshojando la margarita y aún no ha comunicado si renovará por el PSG o si hará las maletas y pondrá rumbo a Madrid. A Deco le preguntaron por la posibilidad de que recalara en el Barcelona, aunque para ello el club tuviera que deshacerse de dos de sus grandes activos y fue tajante en la respuesta.

Declaraciones de Deco

Y es que el portugués de origen brasileño fue cuestionado por la posibilidad de traer a Mbappé y hacer frente a la operación vendiendo a los cotizados Frenkie De Jong y Ronald Araújo a cambio. Deco declaró que no daría el visto bueno a un acuerdo así cumpliendo con su papel ya que si hubiera dicho algo distinto probablemente hubiera provocado un gran revuelo.

"No se qué va a pasar con Mbappé, pero sería un error vender a Araújo y a De Jong. Me gustaría mejorar la plantilla, no empeorarla. Al final te quitas un brazo y te pones una pierna. Creo que sería empeorar al equipo, no mejorarlo", aseguró el director deportivo azulgrana.

¿Mbappé por Araújo y De Jong?

El central uruguayo y el mediocentro neerlandés son dos de las grandes estrellas del equipo. El charrúa es uno de los zagueros más cotizados del panorama y este mercado invernal se habló de un interés del Bayern de Múnich en ficharlo. Los rumores aseguraban que los bávaros estarían dispuestos a ofrecer unos 80 millones de euros por un jugador de solo 24 años que en el verano de 2018 le costó al club 4'7 millones de euros.

Por su parte, Frenkie De Jong ha estado cerca de salir en varias ocasiones. Es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla y aunque sea muy importante en los esquemas ocupa una posición bien cubierta con jugadores como Pedri, Gavi, Gundogan, Fermín... su salida podría aportar una alta cantidad a las maltrechas arcas azulgranas y de hecho en 2022 se le relacionó con el Manchester United. En el caso del neerlandés el Barcelona pagó por sus servicios 86 millones de euros al Ajax en el verano de 2019.

En el caso de Kylian Mbappé el galo acaba contrato el 30 de junio y es el futbolista mejor pagado de Europa. El jugador del PSG tendría sobre la mesa otra multimillonaria oferta para que siguiera en París y si se consigue su fichaje habría que pagarle una prima de fichaje que podría ser superior a los 50 millones de euros.

¿Qué haría Maldini si fuera el director deportivo del Barcelona?

Julio Maldonado 'Maldini' experto en fútbol internacional de la Cadena COPE, ha sido cuestionado en los micrófonos de Deportes COPE por este asunto. ¿Venderías a Araújo y De Jong para poder fichar a Mbappé? El periodista ha sido muy claro: "Yo sí", ha confesado Maldini que ha argumentado su respuesta asegurando que "Araújo me parece buenísimo; De Jong, también, pero un futbolista que te marca la diferencia de verdad arriba como Mbappé... tendría que buscar otros refuerzos en esas zonas, pero yo si lo haría".

Guille Uzquiano, también comentarista de COPE, ha querido puntualizar que todo dependería de si luego puedes reforzarte y encontrar recambios: "Si te quedas como estás, a lo mejor no lo ficharía, pero si puedes firmar otro central y otro centrocampista, aunque no sean tan buenos... yo tengo dudas porque son dos contra uno".

