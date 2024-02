La valoración de Carlos Sainz tras la presentación del SF-24: "Es un Ferrari muy especial para mí"

La escudería italiana Ferrari, la más laureada de la historia de la Fórmula 1, presentó este martes su nuevo monoplaza 'SF-24' para el próximo Mundial, el último que pilotará el español Carlos Sainz, ya que dejará su asiento en 2025 al inglés y siete veces campeón Lewis Hamilton.

En unas declaraciones facilitadas por el equipo italiano, Sainz analiza este nuevo coche y valora las opciones de cara al Mundial.

¿Impresiones al ver el SF-24 por primera vez?

"Son siempre especiales. Ves la forma, el diseño, las líneas, los colores, siempre te sorprende y te transmiten buenas sensaciones. Es el coche con el que vas a correr el 2024 y es un Ferrari muy especial para mí".

¿Has participado en el diseño?

"Por supuesto que los pilotos tenemos influencia, pero sobre todo es feedback técnico el que tenemos con los ingenieros, para decirles lo que queremos para que el coche nos transmita ciertas sensaciones para extraer el máximo potencial y luego los ingenieros se encargan de diseñar piezas y de probar cosas en el túnel de viento y en el simulador. Estoy convencido que este coche será un paso adelante en ese sentido, si será suficiente o no, el tiempo dirá".

¿Sensaciones tras conducirlo en el simulador?

"He tenido el placer de hacerlo varias veces. Una cosa es lo que pasa ahí y otra en pista. Las primeras sensaciones son buenas y se siente diferente al del año pasado y se conduce de manera un poco diferente. Esperemos que eso nos permita estar más adelante este año".

¿Qué esperas de este coche en diferencia al año pasado?

"Espero que sea diferente. El del año pasado no era suficiente para luchar por un Mundial y el objetivo de este año es volver a tener opciones de luchar por un Mundial y plantarle cara al RedBull. Las sensaciones y las espectativas es que el coche se sienta diferente y que nos de una ventana de trabajo más amplía y espero que así sea. En el simulador se ven cosas positivas, pero hasta que no veamos a nuestros rivales, va a ser muy díficil

¿Áreas clave del coche?

"Me gustaría que el coche cambiara en todas las áreas. Si queremos luchar por el Mundial tenemos que cambiar y ver todo tipo de detalles del coche. La cosa principal era el ritmo de carrera del año pasado y la manejabilidad del coche. Al comienzo del año pasado tuvimos problemas y este año esperamos partir de una mejor base.

¿Será una competición más reñida?

"La lógica me dice que sí, me dice que todavía tenemos que estar más juntos. El año pasado, en la segunda parte de la temporada, me acuerdo que había muchas Q1 y Q2 todos en un segundo y tenemos que asumir que la parrilla se va a concentrar más y hay que centrarse en los pequeños detalleS".

¿Un mensaje a tiffosi?

"Agradecimiento por todo el apoyo y por lo que queda por venir. Estamos ante una temporada muy divertida, con muchos objetivos y cosas buenas por delante, y ese apoyo es fundamental"