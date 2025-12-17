El Valencia aprueba sus cuentas entre gritos e insultos a Kiat Lim: "Podéis llamarme mentiroso, pero no va a ayudar a que el club tenga buenos resultados"

Los accionistas que intervinieron este miércoles en la junta general del Valencia afearon de manera generalizada al presidente del consejo Kiat Lim y al resto del órgano de administración lo que entienden que es una "deriva deportiva" del equipo y la falta de debate sobre permanecer en el actual Mestalla o marcharse al Nou Mestalla.

Después del turno de preguntas de los accionistas, que duró unas dos horas, el consejo de administración respondió a las cuestiones trasladadas por algunos de los presentes, aunque antes, Kiat Lim intervino en medio del turno de preguntas para hacer una reflexión. “Todas las preguntas han sido declaraciones. Su frustración es comprensible y lo acepto. Cometemos errores en la posición en la que estamos y por eso estamos aquí. Podéis sacudir la cabeza todo lo que queráis, pero queremos lo mismo”, dijo.

“Todo lo que yo diga va a ser una mentira antes de que yo hable, no tiene ningún sentido argumentar de esta manera. Decís que somos irrespetuosos, pero permito que vengan todos a esta junta, es un hecho en relación con el pasado. Me gustaría saber que si habéis demostrado lo que estoy diciendo”, agregó.

Uno de los accionistas manifestó su descontento y afirmó que es una falta de respeto que no haya un economista en el consejo para una aprobación de cuentas anuales y también que solo haya cinco minutos para intervenir. Germán Cabrera, secretario del consejo del Valencia, intervino en una ocasión para pedir respeto ante la comparación de un accionista con los nazis y el director general Javier Solís lo hizo cuando uno de los accionistas dijo en inglés los insultos “mierda” y “basura” en su intervención.

También hubo gritos para increpar al presidente de la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia, Vicente Vallés, a quienes varios accionistas acusaron de "vendido". El propio Vallés apuntó sus críticas hacia Carlos Corberán, del que dijo que es “un entrenador para la escuela, para dar clases”. Solo un accionista se mostró contento con el Nou Mestalla.

Por otro lado, varios accionistas agradecieron la presencia de Kiat Lim y mandaron ánimos a la directora financiera Inma Ibáñez, que se recupera de un cáncer de mama. Por otro lado, Lim dijo que los insultos no le importan. “No hago las cosas para que me aplaudan, estoy aquí como una persona. Tenéis derecho a gritar y a no tener contestaciones constructivas, pero esa no es la manera de tener una conversación productiva ya no solo conmigo, sino con nadie”, afeó.

“Podéis llamarme mentiroso, tenéis derecho, pero no va a funcionar para que el club tenga buenos resultados. Queremos hacer las cosas de manera constructiva. Estamos tratando de adoptar y recoger un ‘feedback’, pero con estas sesiones es difícil, pero vamos a seguir adelante. No me lo tomo personalmente aunque sea difícil. No tenéis que apoyarme a mí, quiero el apoyo al equipo”, dijo. Sobre el traslado al nuevo estadio, Kiat Lim dijo que es un debate que tendría que haberse dado en 2004 o 2005. “Tenemos confianza en que este nuevo estadio va a ser un éxito”.

Gourlay admite que falta calidad

El director general de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, reconoció que el equipo necesita “calidad” para mejorar sus resultados, pero esto "lleva tiempo" y apuntó que deben “ser inteligentes en el mercado”. “El Valencia es un club verdaderamente grande, somos un gigante dormido, pero tenemos que reactivarnos y no puede ser con una ventana de fichajes”, expresó.

compensación de netflix

El director general del Valencia, Javier Solís, desveló conversaciones con la productora brasileña Conspiraçao Films y Netflix para llegar a un acuerdo extrajudicial y recibir una compensación después de la demanda del club por la imagen que ofrece del club y de su afición en el documental 'Baila, Vini’.

“La demanda por atentado al honor y falsedades está teniendo su recorrido y se han abierto a buscar un acuerdo extrajudicial. El club se puso a defender a sus aficionados y de una manera u otra habrá una resolución favorable”, aseguró Solís. La película recoge extractos del encuentro entre el Valencia y el Real Madrid de mayo de 2023 en el que el jugador brasileño fue objeto de insultos racistas por algunos seguidores locales.

Después de que ese día el partido se parara, en la reanudación Vinicius fue expulsado y fue despedido de manera mayoritaria por la grada al grito de "tonto, tonto", aunque en la rueda de prensa posterior el técnico del Madrid, Carlo Ancelloti dijo que el estadio se había vuelto “loco” y dicho “mono, mono”. Dentro del documental se incluye un vídeo de la plataforma TikTok correspondiente a ese partido. Las imágenes parecen corresponder al momento de su expulsión y están subtituladas con la palabra ‘mono’ y no ‘tonto, tonto’, motivo por el cual el Valencia interpuso en su día la denuncia que ahora ha dado paso a unas conversaciones extrajudiciales.