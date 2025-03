El vacile viral de un periodista a Deschamps: "¿Baleglavic?"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, intentó quitar presión a sus dos grandes estrellas, Mbappé y Dembélé, de cara al partido de este domingo frente a Croacia, en el que necesitan remontar el 2-0 de la ida para superar la eliminatoria, e insistió en que no ha subestimado a su rival.

En una conferencia de prensa en la víspera de ese partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones que se va a disputar en el Estadio de Francia, Deschamps echó balones fuera cuando se le preguntó sobre ese dúo. "Tienen una buena relación técnica y una muy buena afinidad fuera del campo, pero hay otros nueve jugadores con ellos", señaló.

Una conferencia de prensa que estuvo marcada por el vacile que un periodista le hizo al seleccionador y que se ha vuelto viral en Francia. Este le cuestiona por la capacidad croata para ponerse por delante con jugadores como Kramaric, Matanovic o Baturina a lo que Deschamps responde que les conoce. El periodista continúa hablando y le interroga por el joven 'Baleglavic', que podría hacer su debut después de su gran 2025, y si tiene un plan para contrarrestarle.

La contestación del seleccionador galo es contundente: "Escucha, conocemos a todos los rivales. Si tú sabes que debuta mañana, eso me interesa". Unas palabras que han dejado en mal lugar a Deschamps porque se trata de un jugador que no existe y que se había inventado el periodista tendiéndole una trampa en la que el técnico no pudo evitar caer.